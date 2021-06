HASTA EL MOMENTO NO SE REALIZARÍA LA COPA AMÉRICA

Un profundo y amplio debate se esta generando, no solo a nivel judicial ya que una demanda interpuesta por distinta organizaciones sociales solicito la suspensión judicial de la Copa América en los estados brasileños, pero también la opinión de diversos gobernadores que son quienes toman las decisiones en definitiva en cada estado han generado en el país vecino un profundo debate no solo judicial sino político y en toda la sociedad. La votación en cede judicial y las resoluciones de los respectivos gobernadores que vienen opinando sobre el tema hacen indicar hasta el momento salvo cambios de ultima postura que la nombrada copa no se celebraría en Brasil y quedaría sin cede para esta nueva edición.

Circulan también rumores respecto de otros lugares donde se realizaría la copa,siendo absolutamente falso por ejemplo los rumores de Canadá que no es parte de la Conmebol y por tal motivo no se podría realizar ahí, quedado Chile como una posible alternativa.