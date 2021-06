Las abogadas de las denunciantes adelantaron que apoyarán un pedido de prisión preventiva para Benedetto

En estas horas se define una probable imputación al ex funcionario municipal por delitos contra la integridad sexual, grooming y abuso. La fiscalía pediría prisión preventiva y las abogadas querellantes apoyarán la solicitud.

Así lo dejaron en claro este jueves, las abogadas que defienden a jóvenes que se sumaron a denunciar al ex Director del Parque San Carlos, Maximiliano Benedetto.

En declaraciones radiales, las abogadas Brenda Vittori y Mariana Kremer Gianini explicaron que “todo esto surge a partir del pasado domingo, donde se formalizó una denuncia por lesiones”.

Vale recordar que – en esa oportunidad – fue Brenda Guardia, la joven que denunció haber sido lesionada en contexto de violencia de género, acusando a su ex pareja, Maximiliano Benedetto; quién hasta ese entonces era funcionario municipal.

“La chica después lo manifestó en las redes sociales y eso desencadenó que muchas cuenten públicamente su verdad, su experiencia, lo que han vivido con esta persona y fue así que posteriormente buscaron asesoramiento”, contaron las profesionales.

Tanto Vittori como Kremer Gianini confirmaron que – en la actualidad – “representamos a tres chicas”, dado que “se trata de delitos contra la integridad sexual de nuestras tres representadas”.

En ese marco, citaron que “hay una que está caratulada como delito de grooming – donde a través de la informática se busca atentar contra la integridad sexual de menores de edad – y las otras dos están caratuladas por abuso sexual”.

En el caso de esta última acusación, “se está ante un delito aberrante, por lo que hay que tener los cuidados del caso: son chicas que tienen miedo», destacaron.

En la investigación, se busca probar si el denunciado “usaba varios perfiles, con nombres de empresas o nombres femeninos, con los que buscaba hacer contacto con diferentes tipos de chicas”, contaron las abogadas querellantes.

“Se busca determinar si era un modus operandi, con similares patrones que se repetían; donde se seleccionaban chicas, se les ofrecía trabajo como promotoras, modelaje, limpieza”, puntualizaron.

Las profesionales explicaron que – presumiblemente – Benedetto “será imputado en las próximas horas, hasta ahora está detenido y la fiscal podría pedir su prisión preventiva; lo que finalmente quedará a criterio del juez”.

“Queremos aclarar que tanto el abogado como nosotras, las abogadas querellantes, vamos a acompañar el pedido para que pueda estar en prisión preventiva mientras se siga investigando”, adelantaron.

Por último – y relacionado con esa postura – Vittori y Kremer Gianini explicaron que la argumentación se contempla desde el punto de vista que “probablemente surjan más denuncias y testimonios”.

“Para que no entorpezca eso, es que apoyamos el pedido de prisión preventiva a Benedetto”, agregaron. Deslizando la idea de que, con el ex funcionario en libertad, muchas chicas no se animarían a hablar.

Fuente: Nada que Perder – LT 15