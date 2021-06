CONCORDIA: MERENDEROS PROTESTAN FRENTE AL HIPERMERCADO

Integrantes de comedores y merenderos de los barrios Cipo, Pampa Soler, Las Viñas y Leoncio de Luque de Concordia realizaron una marcha hasta las afueras del hipermercado para solicitar recibir donaciones de alimentos, con los cuales ellos elaboran platos de comidas para las familias vulnerables.

Se trata del movimiento denominado Teresa Rodríguez, quienes llegaron desde distintos barrios carenciados de la ciudad. Participantes del movimiento hicieron saber que se trató de una manifestación pacífica para solicitar a las autoridades, además de ayuda para los merenderos, por puestos de trabajo y mejoras en los montos que reciben por planes sociales.

Se hicieron presentes también en el hipermercado de zona norte donde permanecieron sin generar ningún tipo de disturbios hasta presentar al gerente un escrito, tras lo cual se retiraron del lugar.

Ante el movimiento reflejado en las afueras del hipermercado, se desmintió categóricamente que se trate de una posible acción de saqueos. Solo se trató de una marcha pacífica de estos integrantes para pedir tener una respuesta positiva por parte de las autoridades del centro comercial. De acuerdo a lo recabado en el lugar, los encargados de la protesta manifestaron que acudieron al sector privado, ya que no consiguieron respuestas positivas por parte de las autoridades municipales.

En la carta redactada al gerente de la sucursal de Concordia indicaba: “En Desarrollo Social nos brindan una ayuda mínima (solo para dos merenderos) y en algunas ocasiones no la realiza. Además, en cada merendero hemos superado los 100 chicos y muchas veces no llegamos a darles a todos por la falta de insumos. También comenzamos a dar la cena pero lamentablemente por falta de mercadería (carne, pollo, verduras, arroz, etc.) y por tal motivo solo lo podemos realizar una vez a la semana con suerte”.

Y por último reflejaron: “Hacemos llegar nuestro petitorio, recurriendo a la solidaridad, para que puedan acompañarnos en esta lucha diaria y así brindarles a los niños una digna alimentación, ya que como todos sabemos es esencial y vital para su crecimiento. Esperamos una respuesta lo más pronto posible, porque la necesidad y el hambre no sabe de tiempos”.