COVID: Este miércoles sigue la vacunación a docentes de Concordia

Este martes continuó el Operativo de Vacunación contra el Covid-19 en el Centro de Convenciones, aplicándose dosis del segundo componente de Sputnik V a concordienses que ya habían recibido las primeras dosis en el mes de febrero y en los primeros días de marzo.

“Este lunes y martes habilitamos el ingreso con vehículo, para que aquellas personas mayores que tienen movilidad reducida o se les dificulta caminar, puedan vacunarse dentro de sus vehículos. Si bien esto es algo que demora un poco el proceso, con el intendente Alfredo Francolini y el COES resolvimos realizarlo así porque se le brinda una mejor atención a nuestros adultos mayores que recibieron la segunda dosis de la vacuna”, indicó el secretario de Salud Mauro García.

“En las siguientes jornadas no va a estar habilitado el ingreso vehicular, porque se vacunará a personas de edad media y que no tiene problemas de movilidad, a docentes, a adultos sin factores de riesgo, entonces realizar la Vacunación dentro de los salones del Centro de Convenciones nos permite agilizar el operativo”, comentó.

Este miércoles se citará a docentes y auxiliares de educación que no han recibido la primera dosis, siguiendo con el registro de inscripción online. En este sentido es importante señalar que para ser vacunados deben inscribirse online en https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/ar-e y completar correctamente todos los datos del formulario.

A cada nueva jornada de vacunación no debe asistir nadie que no haya sido citado, ya que no se vacunará a quien no tenga el turno correspondiente.

“Estamos recibiendo más vacunas por lo que la perspectiva que tenemos es poder vacunar todos los días de esta semana, y seguir avanzando con los adultos sin factores de riesgo, bajando en la franja etárea”, señaló.

Respecto a la situación epidemiológica actual, el Dr. García comentó que “las medidas restrictivas más fuertes que se tomaron en las últimas semanas sirvieron para frenar la curva de contagios. Hoy estamos en un amesetamiento, ha disminuido la cantidad de contagios pero sigue siendo alto. Además tenemos la particularidad de que se registran muchas internaciones complejas. Por eso debemos seguir extremando los cuidados y la prevención para que la curva de contagios disminuya más”, enfatizó.

El profesional comentó que “se ha despertado en la ciudad un grado mayor de conciencia, lo que no tendría que pasar es que luego de que se empiecen a habilitar las distintas actividades con los aforos correspondientes, nos volvamos a relajar”. Y especialmente pidió que “este fin de semana, que se celebra el Día del Padre, seamos responsables y cumplamos todos los Protocolos y que no haya reuniones que puedan poner en riesgo de contagio a todos”.