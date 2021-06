DENUNCIÓ QUE SU VECINO ABUSÓ DE ÉL Y SU HERMANO CUANDO ERAN NIÑOS

Otra víctima dijo basta y decidió sacar a la luz un hecho que, según contó, marcó su vida para siempre. Tanto él, como un hermano que ya no está, habrían sido abusados sexualmente por un vecino de Pueblo Liebig, histórica localidad del Departamento Colón.

Marcelo Sánchez, con 43 años de edad, acaba de sacarse de encima una mochila que lo acompañó durante mucho tiempo. Pero no fue fácil: explicó que fueron años y años de “ataques de pánico, insomnio, depresión y otros trastornos”, que lo llevaron a buscar ayuda psicológica y psiquiátrica para poder seguir viviendo.

“Hoy soy otra persona, siento que volví a nacer”, confía, horas después de haber puesto en palabras lo que durante tantos años calló, primero a través de un sentido posteo en la red social Facebook y luego en la formalización de una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Colón, este lunes por la mañana.

Antes, pudo hacerlo en terapia, frente a su compañera de vida y los tres pequeños hijos que tiene con ella, como así también ante sus hermanos, uno de los cuales -Alejandro Sánchez, letrado- no dudó en asumir su representación legal y acompañarlo a tribunales en busca de Justicia.

Y también frente al vecino que señala como abusador: el domingo se presentó en su casa, decidido a exigirle un pedido de disculpas, circunstancia en que habría terminado propinándole un golpe.

En primera persona

Horas antes de dirigirse a tribunales, “Chelo” ya era otra persona, libre de “culpa” y “vergüenza”. En efecto, decidió contarle a todo el mundo -a través de las redes- el episodio que tanto tiempo lo había atormentado.

“Buenas noches amigos, hoy 13 de junio de 2021 me pasó algo realmente inesperado: después de 33 años enfrenté al monstruo que me generaba en todo este tiempo ataques de pánico, insomnio, depresión y otros trastornos; por los cuales tuve que ser tratado y medicado por el señor Gustavo Battista, psiquiatra y el señor Gustavo Helguero, psicólogo, los cuales me ayudaron a enfrentar mi realidad”.

Una vez puesto en contexto, avanzó en la redacción de un párrafo con su mayor revelación: “Sufrí abuso e intento de violación cuando tenía 11 años y el monstruo 22”. Y fue en ese punto cuando hizo alusión directa a su hermano menor, víctima de abuso al igual que él, que perdió la vida cuando tenía tan solo 16 años de edad: “Esto pasó junto a otra persona la cual lamentablemente hoy no tengo conmigo y la extraño todos los días para llevarlo mañana por la mañana (por el lunes) a la Fiscalía, donde se hará la denuncia por tales actos”.

“Al monstruo todos lo conocen y saben quién es y lo que fue”, sentenció Marcelo Sánchez. “Para todos aquellos amigos que yo conozco y sé que pasaron lo mismo, les pido que se sumen para que esta persona pague lo que corresponda”. Así fue que apuntó directamente contra quien habría abusado de él y su hermano, hoy ambulanciero de la localidad: “Hoy se cree un señor del Ministerio de Salud y todos ustedes les confían sus hijos arriba de la ambulancia. Ayúdenme a poner al monstruo donde tiene que estar”.

Por otra parte, “quisiera decirle a las autoridades que reflexionen con esto que estoy exponiendo y me hago totalmente responsable, para que saquen a esta persona de la parte de salud, porque realmente es una ironía que ocupe un puesto allí”, requirió públicamente.

“El que quiera difundir que lo haga, el que no, lo entiendo, pero todos, absolutamente todos en Pueblo Liebig y algunos exdirigentes de la Municipalidad de San José, saben que esto es verdad y todo el mundo lo ocultó”, les dijo a sus contactos de Facebook, que hicieron viral su publicación: “En cada casa de Pueblo Liebig no hubo padres que no les dijeran a sus hijos ‘no te juntes con ese degenerado’. Por eso, les pido a todos aquellos que pasaron lo mismo, que no permitamos que este señor ahora vestido de blanco quede impune”.

“El que quiera apoyar mañana (por el lunes), a las 10.30 hay un turno para iniciar la denuncia penal de este pedófilo y violador”, instó a los vecinos del pueblo, para cerrar el posteo con una frase que marca un antes y un después en su vida: “Los saluda atentamente, sin ningún tipo de vergüenza, ‘el Chelo’”.

En manos de la Justicia

El fiscal Alejandro Perroud confirmó haber recibido la denuncia por parte de Marcelo Sánchez, con el patrocinio legal de su hermano Alejandro.

“Se tomaron medidas el día domingo a raíz de un episodio que ocurrió cuando esta persona fue a increpar a la otra” y “este lunes se recibió una denuncia por una supuesta tentativa de abuso sexual que habría ocurrido hace más de 30 años”.

A raíz de esa denuncia, “hay una causa que se acaba de iniciar”, se limitó a informar el representante del Ministerio Público Fiscal, medido a la hora de brindar detalles en este tipo de casos.

La causa quedó caratulada, hasta el momento, “Sánchez Marcelo Gustavo S/Denuncia”.