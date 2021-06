PACIENTE ONCOLÓGICO RECLAMA A SU OBRA SOCIAL MEDICAMENTOS

Gualberto Juárez tiene 63 años y es paciente oncológico: fue diagnosticado con un mieloma múltiple en enero de 2020. Se trata de un tipo de cáncer que comienza en las células del plasma, en los glóbulos blancos y necesita tratarse con medicamentos. El hombre, oriundo de Victoria, es afiliado a la obra social de los empleados de comercio, que en Paraná tiene su sede en calle Bavio.

Según contó su hija, María de los Ángeles, se atiende en la capital entrerriana con la hematóloga Claudia Venturini, quien le indicó un tratamiento. “En Victoria hay una delegación de la obra social, pero no gestionan algunos trámites, por lo que presentamos en Paraná los pedidos de los medicamentos para tratar el mieloma múltiple que padece”, contó.

En este marco, señaló que su padre “empezó el tratamiento”, pero no tuvieron una continuidad en la entrega de las drogas que necesita. “A la medicación siempre la mandaban cuando querían, así que hicimos un recurso de amparo, y mandamos una carta documento. Como no obtuvimos respuesta, mi papá terminó el tratamiento gracias a una donación de otro paciente”, aseguró.

María de los Ángeles sostuvo que en noviembre de 2020 su progenitor tuvo una recaía, por lo que en marzo le indicaron nuevamente el tratamiento. “El 31 de marzo le presentamos otro amparo a la obra social que resultó favorable a mi papá, y ni siquiera así cumplieron. En la entidad hablo con la secretaria y me dice que no saben por qué no tienen respuestas desde Casa Central y que no sabe a qué se debe. En Paraná nos aseguran que ellos reclaman y que no entienden por qué no nos mandan la medicación”, comentó la joven, quien desesperada ante la falta de soluciones decidió hacer pública la situación.

Acto seguido, lamentó: “El 10 de junio mi papá se tenía que internar para hacer quimioterapia, pero no pudo, porque no tiene la medicación. Ya habíamos presentado los recetarios el 19 de mayo, y no pasó nada”.

Por último, afirmó que ya mandó correos a la Superintendencia de Servicios de Salud y aguarda que se tome intervención para que desde la obra social cumplan con su deber de asistir a su papá, que es afiliado de la misma y depende de su tratamiento para controlar una enfermedad que pone en riesgo su vida