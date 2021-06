Se aplicaron mil dosis en los tres operativos de vacunación de este miércoles

Este miércoles se realizó una triple jornada de abordajes territoriales de vacunación contra el coronavirus en el Hospital Ramón Carrillo, el CIC Néstor Kirchner y el Centro de Salud de Villa Zorraquín. El objetivo de la descentralización de la vacunación es que todos los vecinos de los barrios alejados de la zona céntrica se puedan vacunar y acceder al derecho de la vacunación contra el Covid-19.

«En tres lugares de la ciudad de Concordia estamos descentralizando la vacunación del Centro de Convenciones. La idea que acordamos en el COES junto al intendente Alfredo Francolini, es realizar una jornada de vacunación completa con las personas que no hayan tenido acceso y que correspondan a los grupos prioritarios que por diferentes razones no han recibido aún su primera dosis”, señaló al respecto la coordinadora Departamental de Salud del Gobierno Provincial Dra. Susana Calvo.

“Nosotros dispusimos un total de 1000 dosis de Astrazeneca para los tres abordajes y para casos puntuales como las embarazadas tenemos Sputnik V que es lo que recomienda el Comité de Emergencia y lo que se está haciendo a nivel nacional”, puntualizó el secretario de Salud de la Municipalidad Dr. Mauro García.

HOSPITAL CARRILLO: UNO DE LOS DISPOSITIVOS CON MAYOR CONCURRENCIA

“La semana pasada se programó el abordaje territorial de tres lugares en forma conjunta para el día de hoy, uno de ellos era el Hospital Ramón Carrillo. Nosotros poseemos nueve barrios grandes como área programática, incluidos Villa Adela y Benito Legerén”, comentó la directora del Hospital Carrillo Patricia Romero.

“Se hizo una inscripción telefónica con una gran demanda durante el fin de semana largo donde la gente llamaba, preguntaba cómo era el tema de la inscripción, se corroboraron los datos y se les asignaba un turno. Me parece muy apropiado que se hagan estos operativos barriales. Nosotros tuvimos a nuestros promotores recorriendo la zona porque conocen la gente que no había podido acceder a la vacunación o no había podido acercarse al Centro de Convenciones en su momento», mencionó Romero.

«ME VACUNÉ A DOS CUADRAS DE MI CASA»

«Siento una alegría porque realmente esperaba la vacuna», dijo Oscar vecino de Villa Zorraquín, quien se acercó al centro de salud de este barrio del norte concordiense. «Además, estar aquí en mi barrio es realmente una bendición. Estoy muy agradecido por la atención que fue muy buena», expresó.

María se vacunó en el Hospital Carrillo y luego de recibir su primera dosis comentó que “el operativo fue muy bueno, la vacuna no duele, ojalá todos puedan vacunarse. Hay muchas personas que no se pueden trasladar por eso es importante que los abordajes se puedan hacer en lugares cercanos a los barrios. Hay gente discapacitada, gente que no tiene para el colectivo y por eso es buenísimo que estén presentes en los barrios”, agradeció.

Rubén, de 65 años, recibió la vacuna en el CIC Néstor Kirchner en el barrio Sarmiento. Al retirarse opinó que “enseguida me atendieron y las chicas de Salud fueron muy amables. Espero que todas las personas puedan tener acceso a la vacuna”.