UN CONCORDIENSE FUE UNO DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS EN EL PRIMER PROGRAMA DE «LA VOZ ARGENTINA»

Este jueves arrancó La Voz Argentina, por la pantalla de Telefé y con los primeros participantes se pudo conocer cuál será el nivel que habrá en esta temporada. Entre los que se presentaron para dar a conocer su arte, hubo uno que se robó las miradas de todos los jurados. Con una impresionante voz, emocionó a todos y se colocó como el favorito.

Santiago Borda, el concursante del ciclo de talentos que cerró la noche, es un joven de 19 años nacido en Concordia, Entre Ríos. Según lo que cuenta en sus redes sociales, es maquillador y canta desde que era muy chico. En su primera aparición, cantó «Cien Años» de Abel Pintos, con un caudal de voz pocas veces visto.

El nuevo talento interpretó «Cien Años» en el nuevo programa de Telefe y conquistó a Lali, los hermanos Montaner y su padre, Ricardo, pero no así a Soledad Pastorutti.

«La voz ya es un sueño cumplido para mi y lo más importante es que tengo el acompañamiento de mi familia, que siempre estuvieron detrás mio», subrayó el joven quien una vez que cantó no ocultó los nervios que sentía.

Por su parte, Lali destacó: «me muero por tenerte. Lo que más me gustó es que tuve la piel de pollo, ahora que veo tu look, tu onda, tu impronta. Creo que el mejor equipo para vos es el mio… tengo para ofrecerte, que brilles vos como artista completo».

Tras esta devolución, el entrerriano se animó a cantar «Soy» de su ídola, Lali. Después expresó: «estoy temblando de los nervios… es muy difícil porque son maestros cada uno para mi. Los amo, a los 4 los quiero mucho».

Finalmente, Santi confesó que en el colegio imitó a Lali y se animó a copiar sus movimientos en el escenario nuevamente.

Ante esto, Espósito expresó: «fuera de todo chiste, te quiero decir de corazón. Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. En almas como la tuya yo me encuentro. En tu libertad, en tu forma de ser, en tu forma de expresar lo que sos, me veo. Creo de verdad que el objetivo del universo, que me dio ese lugar fue para hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción soy con mucho orgullo de quien es».