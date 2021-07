DESDE EL SANATORIO GARAT PIDEN «QUE EL ESTADO LE PERMITA A LAS PREPAGAS AUMENTAR LA CUOTA A SUS AFILIADOS»

Consultado sobre un reciente comunicado de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Concordia, donde se advierte de una situación crítica del sector, el director del Instituto Médico Quirúrgico Garat, Jorge Díaz Vélez, ratificó el diagnóstico y profundizó sobre los porqué de esa situación.

“Los primeros seis meses de la pandemia fueron de muy poco trabajo y las clínicas y sanatorios no cobramos impuestos, nosotros no vivimos aunque no se trabaje”, comenzó señalando el galeno al programa «Con Todo al Aire» (Pop Concordia).

En ese contexto, se mostró muy preocupado porque el Estado nacional no autoriza los aumentos “a los aranceles a las entidades a las que prestamos servicio”, haciendo expresa mención a las empresas “de la medicina prepaga”.

Diaz Velez reprochó que a esas firmas “solo se les permitió aumentar en cantidades mínimas y eso es un desfase tremendo», esgrimiendo los gastos «entre los insumos que hay que comprar y lo que ellos aumentan (en sus cuotas)”, por lo que exhortó a que “el Estado les permita a las prepagas aumentar la cuota a sus afiliados”.

Ante la observación que -desde el propio sector privado de la salud- se reconoce que hubo una brusca caída en prestaciones, internaciones e intervenciones quirúrgicas y por ende, una reducción de gastos para las prepagas -que igualmente cobran todos los meses su cuotas- el Dr. Diaz Velez admitió ese escenario. Pero argumentó que el servicio por el que paga el cliente «están como los seguros, para la eventualidad de un siniestro», insistiendo en que «son empresas que tienen gastos” y que «si todos fuésemos inmortales no pagaríamos prepaga, ni mutuales, ni nada».

Cierre, estatización y análisis macro político

Díaz Vélez también alertó que “vamos a un cierre» general, del que no escaparía ninguno de los efectores privados en el sector Salud. Trayendo a colación que “por lo que nos estamos enterando, se quiere llevar a un sistema de salud del Estado, que todos sabemos que es un barril sin fondo y ha sido siempre así”.

Al ser consultado sobre su temor a un avance del Estado en todo lo que respecto a Salud, Díaz Vélez dijo que “eso es lo que dijo la señora vice presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”. Agregando que “nosotros ya sabemos cómo piensan ellos (sic)”.

Al ser consultado sobre si verdaderamente se imaginaba «una estatización» del Sanatorio Garat, el directivo dijo: “no sé, tengo mis dudas, no le puedo asegurar ni que sí, ni que no”.

Insistiendo, por último, que esperaba seguir trabajando «en la faz privada». Aunque reiteró su desaliento, «porque todo se lo está queriendo llevar el Estado”, ejemplificando sobre esto con «el caso de la Hidrovía, uno de los temas que hoy está en vigencia», argumentó.