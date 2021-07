El director del Instituto de Pediatría afirmó que «las prepagas son las más problemáticas para abonar»

En declaraciones al programa radial «Con Todo al Aire» (Pop Concordia), el director del Instituto de Pediatría, Carlos Arizabalo, explicó la situación por la atraviesan los efectores privados de salud y citó el caso de los atrasos en los pagos «que tenemos de las obras sociales».

«Por ejemplo, una facturación que yo hago hoy – con suerte – la obra social me la está pagando en 75 días», puntualizó.



Consultado acerca de cómo se comportan las empresas prepagas, Arizabalo no dudó en comentar que «no son las que pagan más rápido».

«Normalmente es algo que no se dice: hay como una especie de creencia de que son las que mejor pagan y es todo lo contrario», agregó. Subrayando que «son las más problemáticas para abonar». E insistió destacando que «tenemos muchos menos problemas para cobrar con las otras obras sociales que no son prepagas».



Vale recordar que el director del Instituto Médico Quirúrgico Garat, Jorge Díaz Vélez, había realizado polémicas declaraciones, manifestando de manera categórica a favor de ese tipo de empresas. En efecto, se mostró muy preocupado porque el Estado nacional no autoriza aumentos “a los aranceles a las entidades a las que prestamos servicio”, haciendo expresa mención a las firmas “de la medicina prepaga”.

Díaz Vélez reprochó que a esas firmas “solo se les permitió aumentar en cantidades mínimas y eso es un desfase tremendo», esgrimiendo los gastos «entre los insumos que hay que comprar y lo que ellos aumentan (en sus cuotas)”, por lo que exhortó a que “el Estado les permita a las prepagas aumentar la cuota a sus afiliados”.

Incluso, en sus dichos, el director del Garat planteó sus dudas acerca de un eventual plan para estatizar todo. «Por lo que nos estamos enterando, se quiere llevar a un sistema de salud del Estado, que todos sabemos que es un barril sin fondo y ha sido siempre así”, exclamó sin titubear.

Al ser consultado sobre su temor a un avance del Estado en todo lo que respecto a Salud, Díaz Vélez dijo que “eso es lo que dijo la señora vice presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)”. Agregando que “nosotros ya sabemos cómo piensan ellos (sic)”.

«Todo se lo está queriendo llevar el Estado”, exclamó; ejemplificando curiosamente con «el caso de la Hidrovía, uno de los temas que hoy está en vigencia».