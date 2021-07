LA PRESIDENCIA DE ELISA LONCÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE CHILE

Me pregunta un compañero si la reivindicación de los pueblos aborígenes que implica la presidencia de Elisa Loncón en la Asamblea Constituyente chilena no alienta la formación de estado plurinacional que continúe el proceso de balcanizacion de Iberoamérica tan bien llevado adelante por el Foreign Office.

Primero, una cosa es criticar políticamente tendencias internas minoritarias en los movimientos populares y otra es hacerlo con una expresión de soberanía política como es la Convención Constituyente. Esa presidencia no ha sido el resultado de una decisión sectaria, sino expresión de una opinión mayoritaria contra el racismo de la oligarquía chilena pinochetista y su desprecio hacia los pueblos originarios en cualquier grado de mestización. La crítica, realizada incluso por quien esto escribe, contra el separatismo manifestado en muchas expresiones políticas mapuches, cesa ante un pronunciamiento soberano de amplia participación popular que abre una nueva instancia a todo un desarrollo político.

Goethe pone en boca del Dr. Fausto unas palabras que deberían guiar siempre la reflexión política: “Gris es toda teoría, pero verde es el árbol de la vida”. No estamos aquí frente a un sistema reflexivo o una afirmación ideológica. La presidencia de una mujer mapuche de la primera Convención Constituyente chilena después de Pinochet y como resultado de multitudinarias y valientes movilización populares es un hecho de la vida política, una expresión soberana y un reconocimiento a años de explotación, marginación y olvido.

Segundo, Bolivia es un estado plurinacional y no la veo embarcada en un proceso de balcanización, sino todo lo contrario. La propia actividad política, la conducción de Evo Morales, la realidad de Bolivia y de la región convirtieron, relativizaron y le dieron su verdadera y correcta significación a aquella reivindicación originaria. Lejos de significar un nuevo impulso balcanizador, el Estado Plurinacional de Bolivia es hoy un verdadero motor de la integración continental, de la Patria Grande.

Tercero, está bien, era necesario que se revelase el verdadero «color» de Chile. La oligarquía vasco-castellana chilena imprimió en la autopercepción de los chilenos la idea de que eran la última esperanza blanca del continente. Que de golpe esa uniformidad se vea interrumpida por una presencia como la de Elisa Loncón, su vestimenta y sus joyas tradicionales no es otra cosa más que un soplo de viento fresco. Como dice Joan Manuel Serrat, “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

Y, cuarto y muy importante: es una enema de vidrio molido en el recto de la oligarquía mopochina, y eso, compañeros y compañeras, es algo para celebrar.

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE CHILENA

EDITORIAL DE JULIO FERNANDEZ BARAIBAR