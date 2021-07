Fuga en el espacio de Galimberti: intendentes radicales se van con Frigerio

Los intendentes de La Paz, Bruno Sarubi, y de Alcaráz, Dario Pfenning, se contactaron Frigerio. Ambos mandatarios formaron parte del armado inicial de Construir, el agrupamiento de intendentes impulsado por el chajariense Pedro Galimberti.

Sarubi y Pfenning se reunieron este miércoles con el ex ministro del Interior, quien se perfila para encabezar la lista opositora en Entre Ríos. En Construir ya no lo cuentan como propio al intendente de La Paz. “Se bajó”, indicó una fuente del sector a APFDigital. Sarubi incluso salió del grupo de Whatsapp que compartían.

Las charlas de estos mandatarios con el frigerismo marcan un primer resquebrajamiento de Construir, el denominado “grupo de intendentes” que pretendía traducir el peso territorial en relevencia política.

En un primer momento, el nucleamiento que encabezan los mandatarios de Chajarí, Pedro Galimberti, y de Crespo, Darío Schneider, anunció que competiría por la presidencia del Comité provincial de la UCR pero luego se conformaron con colocar algunos nombres en la lista que armó Atilio Benedetti con Jorge Monge a la cabeza.

Luego anticiparon que Galimberti y Schneirder competirían contra Frigerio en la interna para dirimir las postulaciones al parlamento nacional. Y elevaron la apuesta reclamando que el Congreso partidario establezca que el radicalismo debía encabezar la lista. Pero finalmente aceptaron la resolución que no fija ese requisito, sino solamente que la UCR deberá renovar los dos lugares que pone en juego en las elecciones. Construir tuvo una salida elegante al plantear que los lugares debían ganarse en las primarias y no por resolución. Pero el agrupamiento quedó debilitado.

La estrategia de Frigerio es, ahora, hablar con cada uno de los intendentes de manera individual. Y no con el bloque, a fin de restarle representación a Galimberti y a Schneider. No cayó bien en el ex ministro que desde el sector de Galimberti se trastocaron los términos del encuentro que mantuvieron a principio de junio. Mediante trascendidos, allegados al intendente de Chajarí deslizaron que hubo un ofrecimiento que Galimberti rechazó.

“Fue falso. Rogelio nunca le planteó un acuerdo. Le dijo ‘vamos a las PASO’ ¿Qué mejor que la gente decida quién es el que mejor representa el espacio? Bienvenida la competencia”, indicaron a esta Agencia desde el entorno de Frigerio.

A última hora de la mañana, el ex titular de la cartera del Interior también recibía al intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, quien también formó parte de Construir.