CÓMO «ABANDONAR» UN GRUPO DE WHATSAPP SIN MARCHARTE REALMENTE

Ciertamente los grupos de WhatsApp han cambiado la forma de reunirse incluso con gente que hace mucho que no veias -que levante la mano quien le hayan metido durante la pandemia en un grupo de antiguos alumnos del colegio, instituto, etc.

Hay quien le encanta la enorme interactividad social que estar en uno o varios grupos genera. Y hay quien ya los odia desde el primer momento en que le meten en uno. ¿Quieres salirte de uno? Es fácil y se tarda un par de toques a la pantalla, pero hay quien no quiere que vean los demas ese mensajito de “¿? abandonó el grupo”, por lo que, ¿qué hacer?

Una solución es silenciarlos, pero podemos ir más allá.

Abandonar un grupo de WhatsApp sin marcharte

No solo vamos a silenciarlo, sino que vamos a desconectar todas las notificaciones posibles, y además archivarlo para no leer más. A todos los efectos será como si lo hubieras dejado, aunque sigas formando parte de él, pero al menos no saldrá el chivato mensaje de que te piraste, que tanto puede hacer enfadar a otros usuarios -aunque básicamente es su problema, no el tuyo.

Silenciar Notificaciones

Entra en el grupo de WhatsApp del que estás harto/a Mira arriba, al icono del menú desplegable –los tres puntos en vertical Ábrelo y pulsa Info del Grupo Dale a la primera opción, ‘Silenciar notificaciones’ -si no las tenias silenciadas ya-, y marca que no quieres recibir notificaciones Vuelve a Info del Grupo y busca debajo de la opción Silenciar la opción “Notificaciones personalizadas”. Entra y actívala si no la usabas ya. Busca o bien ‘Notificaciones y Alertas’, o ‘Usar notificaciones de Alta Prioridad’, y desactiva la que tengas

Con esto no tendrás ya ningún tipo de notificaciones de nuevo, ni tampoco te molestarán con alertas del grupo de WhatsApp -eso sí, al cabo del año cuando termine el tiempo de tener el chat silenciado, tendrás que volver a hacerlo. Pero vamos a añadir algo más: vas a archivar ese grupo de WhatsApp, para no tener ese chat junto a los que más usas de tu listado. Para ello:

Archivar un chat de WhatsApp

En la pestaña de Chats, mantén presionado el chat que quieras archivar. En el menú superior, selecciona el ícono Archivar chat. Una vez que archives el chat no lo verás en tu pestaña de Chats.

Desarchivar un chat de WhatsApp

Desplázate hacia la parte inferior de la pestaña de Chats. Pulsa Chats archivados. Mantén presionado el chat que quieras desarchivar. En el menú superior, selecciona el ícono Desarchivar chat.

¿Cómo activar el modo Vacaciones en WhatsApp?

El problema con archivar es que, si la gente sigue escribiendo, puede que te aparezca de nuevo -aunque con lo que has hecho no verás ni notificaciones ni nada, pero el chat sí aparecerá de nuevo en lo alto de tu lista de conversaciones. Lo que hemos puesto más arriba es como un ‘parche’, pero al fin la solución buena está a puntito de llegar: El modo Vacaciones.

Tras varios años en desarrollo, el Modo Vacaciones ya está disponible en la versión pública de WhatsApp Beta -si la usas ya puedes activarla-, y funciona así:

Una vez tengas la función disponible en tu WhatsApp, verás que los chats archivados se moverán a la parte superior de la lista de conversaciones bajo un mismo epígrafe: ‘Chats archivados’. Si tocas esta opción podrás entrar y ver todas las conversaciones listadas que decidiste archivar, y también otra pestaña llamada ‘Notificaciones’: Aquí tienes 2 opciones diferentes:

– Notificar nuevos mensajes: Activada por defecto para que sepas quién te escribe incluso aunque lo tengas archivado, si decides desactivar esta función, estarás activando el modo de Vacaciones, por lo que los chats archivados seguirán permaneciendo en el archivo cuando lleguen nuevos mensajes y no te enterarás.

– Ocultar automáticamente los chats inactivos: es una extensión del modo vacaciones. Cuando está habilitado, si un chat tiene más de 6 meses, se archivará automáticamente.

¿Cuándo llegará a la version estándar de WhatsApp? No sabemos todavía, pero el que esté en WhatsApp Beta señala que no tardará.

¿Cómo apuntarse a WhatsApp Beta?

Si quieres probar el modo Vacaciones para ‘cimentar’ tu salida de un grupo, puedes convertirte en un beta tester o probador de WhatsApp, algo muy simple en Android: sólo hay que entrar en la tienda Google Play para encontrar dicha versión de prueba (o directamente en este enlace).

WhatsApp Beta es el campo de pruebas de la app en el que se testean todas las funciones y novedades que están por llegar, y por tanto hay que tener cuidado porque dado que son versiones Beta, estas contienen errores, bugs y fallos que hay que perfilar antes de que estén disponibles de forma oficial para la versión estándar de la app.

Por lo tanto hay algunos riesgos en cuanto a los bugs y que son versiones inestables, pero a cambio las pruebas antes que los que sólo tienen el WhatsApp normal. Lo mejor es que el proceso es reversible, y si no quieres seguir usando WhatsApp Beta, simplemente desinstálalo, accede a la Play Store e instala la app estándar de WhatsApp. Así de fácil.