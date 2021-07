COVID: Alberto Fernández dijo que «en septiembre vamos a estar todos vacunados»

El presidente Alberto Fernández aseguró que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados contra el coronavirus Covid-19. Lo aseguró este martes, durante un acto que compartió junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora para anunciar un bono de cinco mil pesos para jubilados a cobrar en agosto. “En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados”, señaló.

“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud. Elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso”, aseguró.

“Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud, y viva más tiempo”, agregó.

Durante el acto Fernández también manifestó que «la vacunación es la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagian vamos a poder sobrellevarlo mejor”, dijo Fernández.

El Presidente aseguró que “el 50 por ciento de la Argentina más o menos recibió una dosis de la vacuna” y que “lo único” que buscó el Gobierno desde que el virus llegó al país ha sido “salvar vidas”.

Para cerrar, dijo: “Después de septiembre preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en la Argentina”.