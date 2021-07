Desesperado mensaje de la esposa de José Romero: “Pido que nos ayuden a encontrarlo y que mi hijo pueda conocer a su padre”

Trascendió un video en el que Evangelina Gutiérrez habló pidiendo desesperadamente colaboración para dar con el paradero de su esposo, el conocido atleta José “Bicho” Romero, que fue visto por última vez este lunes alrededor de las 7 de la mañana.

La mujer, próxima a dar a luz a su nuevo hijo, afirmó que su esposo estaba feliz, sin problemas. “Quiero hacer saber que en la familia no había problemas. Él amaba a sus hijos y estaba feliz por el que venía en camino”, destacó en el video.

Relató que el lunes iba a solicitar el turno para la partera “porque me acompañaba a mi entrevista con mi doctora y estaba contento porque el día martes me iba a hacer otra ecografía. Él iba a pasar a ver la ecografía como la anterior”.



“Mi esposo había presentado renuncia hace 2 meses a lo que es imposible porque mi esposo seguía trabajando, ahora se encontraba de vacaciones”, afirmó y dijo que “en ningún momento mi esposo especificó que fuera a renunciar o que lo podrían echar ya que lleva 20 años. Es una persona noble, nunca ha robado, nunca faltó el respeto”.

La aclaración hecha por la mujer llega luego de que, un día antes, trascendiera que la misma familia había pedido que se investigara si su desaparición estaba vinculada a su reciente desvinculación del empleo que tenía en el complejo termal de Concordia.

“Él es deportista y siempre fue de trabajar, adoraba su trabajo en la parte de jardinería, corte de pastos y esas cosas. En lo laboral él hacía un trabajo de 4 personas por lo que me pareció raro cuando Edgardo Fernández me manifiesta que mi esposo había renunciado hace 2 meses”, sostuvo.Y entonces contó que “hace alrededor de un mes yo y mi esposo anduvimos por termas para averiguar si este año iba a ser como el anterior e iban a trabajar recortados porque íbamos a empezar a trabajar en la cosecha de arándanos. Nos dijo que sí, que no había inconvenientes”.

“Ahora se sigue la búsqueda, se están haciendo rastrillajes, se busca intensamente a mi esposo y no lo podemos encontrar. No lo hemos podido localizar”, lamentó en otro tramo y recordó el día que lo vio por última vez “él iba a solicitar el turno para la partera”.

“Lo único que pido es que nos ayuden a encontrarlo y que mi hijo pueda conocer a su padre, le pido por favor que me ayuden. Que Edgardo Fernández hable porque es el único que puede saber qué le pasó a mi esposo”, cerró.