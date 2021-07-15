El hospital Felipe Heras con problemas de comunicación

15 julio, 2021 12:25
Desde el nosocomio se comunicó que «A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A SUS PACIENTESEN PARTICULAR QUE LAS LINEAS TELEFONICAS (0345) 4212580 4218388 4213600 SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, POR PROBLEMAS TECNICOS EXTERNOS AL HOSPITAL».
«LA DIRECCION DEL MISMO SE ENCUENTRA GESTIONANDO QUE RAPIDAMENTE LA EMPRESA TELECOM PUEDA REPARAR DICHO INCONVENIENTE. SE INFORMA QUE POR EL MOMENTO Y EN FORME EXCEPCIONAL FUNCIONAN LAS LINEAS (0345) 4218866 O 4212994 ( SOLO ADMINISTRACION)», reza el mensaje difundido este jueves.