CON UN FUERTE MENSAJE CONTRA EL KIRCHNERISMO, FRIGERIO LANZÓ SU LISTA PARA LAS PASO

Desde el salón del hotel Howard Jonhson Mayorazgo, en la capital provincial, Rogelio Frigerio presentó la lista “Juntos” con la que será precandidato en la interna de Juntos por Entre Ríos en estas elecciones PASO.

Estuvo acompañado primeramente por sus compañeros de lista Marcela Ántola y Atilio Benedettio. Pero también se hizo presente un importante arco político opositor, integrado por varios intendentes de la región y los legisladores nacionales Alfredo De Angeli, Gabriela Lena, Stella Olalla, Gustavo Hein, entre otros.

Hay equipazo en Entre Ríos para seguir defendiendo los valores que nos unen: la Libertad, el respeto por las Instituciones y la generación de trabajo genuino. No tengo dudas que @rogeliofrigerio y @atilio_benedetti van a hacer un gran trabajo como Diputados. #JuntosPorEntreRios pic.twitter.com/QsWbNIEKef— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) July 24, 2021

El diputado nacional, Atilio Benedetti, fue quien inició la presentación asegurando que esta es “una elección bisagra, para poner un freno al kirchnerismo que se está queriendo llevar por delante la república. Avance sobre la Justicia, sobre el federalismo, sobre las atribuciones de los gobernadores, avance sobre la producción, sobre la actividad privada, como este absurdo cepo a las exportaciones, pan para hoy, hambre para mañana.”.

“Este es un esfuerzo de dos etapas, que tiene que ver con esta elección crucial, legislativa y nacional, pero también tiene que ver con la construcción de una alternativa amplia, de producir un punto de inflexión en esta provincia que en los últimos 20 años ha estado estancada”, aseguró Benedetti, dando cuenta de la proyección política de Juntos por Entre Ríos de llegar a la Casa Gris en 2023.

Por su parte, quien va en segundo lugar en la lista, Marcela Ántola, comenzó presentándose, considerando que es un rostro no tan habitual en el ámbito político provincial, pero aseguró que recorre “mucho las calles de Gualeguay y sé que los vecinos la están pasando mal, por eso queremos llegar al Congreso, para dar respuestas a esos problemas”.

Quien encabeza esta lista, Rogelio Frigerio, afirmó que este “es el momento de poner todos el hombro por las cosas que creemos, no podemos hacernos los distraídos. Creemos en el diálogo, en tender puentes, no creemos en la revancha, en la grieta, en las divisiones, creemos que es juntos como vamos a sacar esta provincia adelante. Creemos que es juntos como la gente nos quiere ver, ocupándonos de sus problemas reales, concretos, de todos los días”.

El candidato oriundo de Villa Paranacito enumeró diferentes problemas vinculados a la economía argentina, al comercio y a las restricciones: “El futuro es hoy, y es un futuro muy difícil para muchos entrerrianos que la estamos pasando muy mal, y eso es lo que escuchamos en la calle, que no llegan a fin de mes; muchos jóvenes que con muchísimo esfuerzo se fueron a vivir solos, alquilaron un lugar, hoy están volviendo a la casa de sus padres porque no pueden pagar el alquiler; los que compraron un auto y lo tuvieron que vender porque no les alcanzaba para la nafta; los comerciantes que tienen que hacer casi magia para sostener entre tantas restricciones sus negocios abiertos”.

Entre Ríos en el mapa argentino

“Somos una de las provincias con más pobres de la Argentina, y así también somos una de las provincias con mayor potencial. Tenemos que recuperar ese orgullo, ese liderazgo que alguna vez tuvimos en nuestro país, donde miraban qué hacía Entre Ríos y nos seguían. Fuimos la cuna del federalismo, la capital de la Confederación, fuimos el lugar donde nacieron muchos héroes de la Argentina que forjaron nuestro destino, y hoy vemos provincias que no tendríamos nada que envidiarles como Santa Fe y Córdoba que se nos alejan cada vez más porque acá no hay oportunidades”, aseguró Frigerio.

Entre Ríos es la provincia que lo tiene todo pero su realidad empuja a irte. Es una de las provincias más pobres del país. Nosotros estamos convencidos de que la única manera de salir de esta realidad es con educación y trabajo de calidad.— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 24, 2021

“Tenemos que ponerle límites a políticas que quieren ver las aulas vacías, que permiten que la mitad de los jóvenes de Entre Ríos no terminen el secundario y de alguna manera hipotecamos con esto el futuro”, agregó.

“Un límite al kirchnerismo”

Al referirse a la situación política nacional y a las bancas, Frigerio advirtió que “esta elección es crucial. El kirchnerismo está a muy pocos diputados de ir por todo. Tenemos que poner un límite. Tenemos que poner el cuerpo en esta elección y lograr que nuestros valores, que las cosas en las que creemos la mayoría de los entrerrianos se pueden defender”.

Así también resaltó la necesidad de “poner límites al avance sobre la Justicia. Este posicionamiento de Argentina en el mundo que no tiene nada que ver con nuestros valores, con nuestra cultura, nuestras raíces. Estar peleados con nuestros vecinos, con los uruguayos, con los paraguayos, con los brasileros, con los chilenos. Y estar cerca de países que ponen en duda algo tan básico como los derechos humanos de todos”.

Tenemos que salir del estancamiento presente. Todos queremos una Entre Ríos distinta, fuerte y pujante. Queremos empezar ese camino con ustedes. Tenemos que hacerlo juntos, ahora.



ES JUNTOS POR ENTRE RÍOS. ES #JUNTOS.— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 24, 2021

“Estamos también queriendo ponerle límites a esos avasallamientos contra todo el que quiere producir y generar empleo en la Argentina, se generan trabas, se aplican los impuestos más altos y no tenemos por el otro lado servicios y bienes públicos de calidad”, agregó.

Narcotráfico y mención a Néstor Roncaglia

En ese marco, Frigerio también hizo hincapié en ponerle límites “a una política que mira casi de costado, de reojo, el avance del narcotráfico. Agradezco a Néstor Roncáglia (exjefe de la Policía Federal Argentina durante el macrismo) que se nos suma con su experiencia, con su capacidad en la lucha contra el narcotráfico, para hacer en su tierra, porque es de Chajarí todo lo que pudo aplicar a nivel nacional”.

Frigerio cerró su discurso destacando que tienen una responsabilidad, la de “llevar por lo menos 3 diputados nacionales al Congreso a trabajar por esos valores y creencias que queremos para nuestro país y para Entre Ríos”.

La lista completa de “Juntos”

Titulares

1. Rogelio Frigerio, de Villa Paranacito.

2. Marcela Ántola, concejala de Gualeguay.

3. Atilio Benedetti, diputado nacional.

4. Nancy Vallejos, del PRO Concordia.

5. Marcelo Davico, intendente de Pueblo Belgrano.

Suplentes

1. Evangelina Müller, de San José, de UNO.

2. Guillermo Willy Bernaudo, del PRO de La Paz.

3. Julia Sosa, de la UCR de Nogoyá.