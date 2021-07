COVID: El próximo martes iniciará la vacunación a menores de 12 a 17 años en Entre Ríos

Así lo confirmó la ministra de Salud. “Se trata de una jornada simultanea que se desarrollará en todo el país”, sumó. En las próximas horas se habilitaría la plataforma para la inscripción de menores entre 12 y 17 años.



La ministra de Salud Sonia Velázquez, informó que “el martes en forma simultanea en todo el país iniciaremos la inoculación a adolescentes, niños y niñas de 12 a 17 años que presenten comorbilidades”.

Además, detalló que en Entre Ríos “esperan que en las próximas horas se habilite la inscripción para niños y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo”.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito a la provincia le corresponderán 21.840 dosis de Moderna.

La vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:



• Diabetes tipo 1 o 2.

• Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

• Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

• Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

• Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

• Personas con tuberculosis activa.

• Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down.

• Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

• Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

• Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

• Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

• Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

• Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

El criterio de distribución de la vacuna Moderna se realizará en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendara la autorización correspondiente para su uso en personas de 12 a 17 años.

Segundo componente de Spuntik V



Por otro lado, la funcionaria señaló que se avanza rápidamente con el plan rector de inmunización y en agosto se cumplimentarán con los esquemas de vacunación. “Vamos a profundizar las segundas dosis para aquellas personas que les correspondan, y estamos esperando las segundas dosis de Suputnik V, que es un tema que nos retrasaron en los esquemas de vacunación”.

En sintonía con esto, la funcionaria pidió tranquilidad a todas las personas que aguardan el segundo componente de Sptunik V, ya que “por más que el intervalo se haya retrasado un poco no quiere decir que se pierda el efecto”.



Variante Delta



Consultada sobre la variante delta de coronavirus, la funcionaria destacó que “a nivel país constataron a 45 pacientes con nexo epidemiológico y se espera que en las próximas semanas ingrese al país. Trabajamos de manera simultánea en todas las fronteras para controlar a los viajeros y poder retrasar la circulación comunitaria”.