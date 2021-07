Usaron alcohol para encender un hogar y terminaron originando un incendio

Según se informó desde el cuerpo local de Bomberos Voluntarios, el siniestro ocurrió minutos antes de las 17::55 horas de este jueves.

En efecto, una dotación tomó intervención en un inmueble ubicado en calle Hipólito Yrigoyen al 1489. Allí, se produjo un principio de incendio en un hogar, afectando parte de una pared de madera.

Se especula que la causa probable fue encender el fuego utilizando alcohol.



Recomendaciones



Ante la sucesión de hechos relacionados, Juan Medina – desde Bomberos Voluntarios Concordia – detalló, en declaraciones radiales, una serie de tips y consejos para prevenir antes que lamentar:

1.- NO COLOCAR ROPA A SECAR SOBRE ARTEFACTOS DE CALEFACCIÓN, (ESTUFAS, CALENTADORES, ETC.)

2- NO UBICAR LOS ARTEFACTOS DE CALEFACCIÓN EN LUGARES TRANSITADOS DONDE PUEDAN SER UN OBSTÁCULO, NI TAMPOCAL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

3- HAGA CONTROLAR EL TEMA DE CALEFACCIÓN, INSTALACIÓN DE GAS Y SITEMA ELÉCTRICO CON UN TÉCNICO AUTORIZADO

4- NO COLOCAR ARTEFACTO DE CALEFACCIÓN CERCA DE LA CAMA.

5.- MANTENGA VENTILADO LOS AMBIENTES CALEFACCIONADOS, PARA QUE LOS GASES, PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN, NO SE CONCENTREN Y PRODUZCAN ASFIXIA.

6.- RECUERDE BIEN: SI USTED CALEFACCIONA SU HOGAR CON LEÑA:

No encienda el fuego con piñas o pinochas de pino. No utilice nafta u otro combustible explosivo para encender fuego. Cierre bien los chisperos. No acerque demasiado alfombras ni muebles.

Además, Medina pidió apagar el fuego «si se va de su casa por más de 12 horas», limpiar «el conducto de la chimenea como mínimo 1 ó 2 veces durante los meses de uso», ya que es el riesgo más alto de incendio que se puede evitar.



Fuente: Nada que Perder – LT 15