PARQUE GAZZANO: RESCATAN GANSO AL QUE LASTIMARON A PIEDRAZOS

La noticia comenzó a circular en redes sociales y medios digitales: un visitante del parque Gazzano de Paraná denunció públicamente que vio en el lugar a un ganso lastimado en un ojo y el pico, producto de un piedrazo. Noelia Victor, una vecina de la ciudad que ama los animales, fue un poco más allá de la queja y al salir de su trabajo le pidió a su amigo, Ariel Méndez, que la acompañe hasta el parque a buscar el ave herida. Luisito lo bautizaron y lo llevaron a una veterinaria de calle Álvarez Condarco 2.096 que atiende animales no convencionales. El pronóstico de Luisito es reservado, tiene mucha fiebre, el pico partido, perdió un ojo y tiene una herida en la cabeza. Lo tienen a resguardo en una vivienda con patio, aún así no pierden las esperanzas de que resista y logre seguir viviendo.

«Por favor, a los padres, que inculquen a sus hijos el amor y el respeto por los animales. Esto lo hicieron niños y adolescentes con gomeras», pidió Noelia.

Contó que ni bien salió de su trabajo fueron con su amigo hasta el parque Gazzano y hablaron con el cuidador del espacio público. «Lo tenía encerrado por su estado. Le pedimos autorización para llevarlo de ahí, y telefónicamente también a Walter Vittori, director del Parque Gazzano», dijo.

Noelia ama los animales. «Lo que hice fue desde el amor. Siempre que puedo ayudo. Hasta hoy y gracias a la colaboración de gente que se enteró de Luisito, cubrimos los costos de la consulta y tratamiento en la veterinaria y estamos muy agradecidos por eso. Luis está más tranquilo. Intentamos darle agua pero es difícil porque tiene el pico quebrado y como hay infección está todo inflamado. En la veterinaria no se podía quedar, entonces decidimos que se quede en la casa de Ariel, que tiene patio y vive cerca de la veterinaria a la cual debemos llevarlo para controles diarios. Su pronóstico es reservado. Las heridas son de hace una semana atrás y lamentablemente no había recibido atención de integrantes de la Dirección General de Salud y Bienestar Animal, a pesar que desde el parque les habían pedido que vayan a verlo, según nos dijo el cuidador», explicó la entrevistada.

Cazan palomas, lastiman tortugas y gansos

Noelia Victor también explicó que una vecina del parque le confió que es común ver a niños y adolescentes que van al lugar con piedras y gomeras. Cazan palomas, les arrojan piedras a las tortugas y a los gansos. Además hay gente que lleva perros, aunque no está permitido, y los animales ingresan al agua corriendo, asustan y lastiman a los gansos.

No hay seguridad. En el sector que da a avenida Zanni hay un poco más de iluminación, pero en la parte de atrás, cuyo acceso no está cerrado a ninguna hora, es escasa la iluminación y al caer la tarde prácticamente no hay circulación de personas que puedan eventualmente dar aviso a la policía si advierten algún ataque a los animales, vandalismo o incluso hecho delictivo.

«Lo que yo pido es que la municipalidad de Paraná se haga cargo de cuidar el parque y los animales que en él habitan. Que personal de Salud Municipal se acerque en forma habitual y controle la salud de los gansos. Además que un responsable de la seguridad evite que los animales sean molestados y perjudicados», insistió la consultada.