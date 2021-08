El Grupo Puente volvió a pedir un «paso seguro» entre Concordia y Salto

Son aproximadamente unas 300 personas con lazos afectivos, familiares, profesionales y laborales en común.

Durante la tarde del domingo, el saludo fue de orilla a orilla.

Cristina Cayetano, desde el Grupo Puente, contó que «yo nací en Uruguay pero vine hace 30 años, tengo 4 hijos argentinos y ya me establecí de este lado».

Detalló que «justamente de esto se trata el Grupo Puente, familias e historias de vida que nos hemos formado a ambos lados del río Uruguay pero que vivimos históricamente – en esta región – como única».



Tal como se había adelantado, el domingo los integrantes del Grupo Puente volvieron a visibilizar su pedido, tanto en Concordia como en Salto.

«En ambos lados estaban los familiares y nos saludamos a través del río», contó Cristina. Subrayando que «siempre la idea es pedir – persistentemente – que tengan en cuenta nuestras situaciones; que no es turismo, que no pedimos que abran la frontera, que no se trata de un paseo de compras o de ir a pasar la tarde».

Según explicó, «es una necesidad de estar cerca de los afectos» y «ambas ciudades están en condiciones de establecer un paso seguro, con todas las medidas de precaución» ante la pandemia.

«Si los camioneros van y vienen, no fueron un factor de propagación del virus; entonces ¿por qué no atender este reclamo?», se preguntó. Agregando que «somos menos de 300 personas y no es que vamos a pasar todos juntos».

Fuente: DRU.