DE LICENCIA EN EL ENOHSA, CRESTO DESTACÓ LA SOLUCIÓN QUE LLEGA PARA LOS TRABAJADORES GOLONDRINAS

“Sigo de campaña, en uso de licencia”, respondió Enrique Cresto cuando se le preguntó por el cargo que posee a nivel nacional, tras haber solicitado licencia como intendente de Concordia. “Hemos cedido la firma del organismo pero sigue trabajando con la misma impronta que dejamos en un organismo que estaba abandonado, desarticulado”, amplió.

“Cuando yo asumí estaba a punto de desaparecer, lo pusimos en valor, sigue el mismo equipo de trabajo con Mauro Díaz Chávez, que dejó la intendencia para ser parte del organismo”, destacó en referencia al hombre que estuvo al frente del Ejecutivo municipal de Aldea San Antonio hasta mayo último cuando tomó licencia.

Precisó que “él ha quedado en mi lugar, pero Néstor Álvarez es el administrador”. Además, en diálogo con “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por la emisora de El Entre Ríos en Concordia), dijo: “para mí es un logro, para Entre Ríos es una satisfacción tener un organismo que trabaja para toda la Argentina. Entre Ríos se ganó un lugar, un protagonismo y un respecto en todo el gabinete nacional”.

Beneficios para los trabajadores golondrina

“En lo que respecta al trabajo temporario, conocido como golondrina, eso es lo importante de estar en Buenos Aires, porque acá nosotros marcamos un federalismo y, junto con al gobernador, marcamos una situación importante para los trabajadores del arándano y del citrus”, afirmó.

Y entonces hizo mención de que el presidente Alberto Fernández está por anunciar que “por 2 o 3 años, a todos los trabajadores temporarios no se les corten los beneficios sociales, como el Progresar, la Tarjeta Alimentar y la AUH, durante la época de zafra”.

Recordó que, históricamente, en los períodos de cosecha los trabajadores al ser registrados por sus contratistas quedaban fuera de esos beneficios y, luego de finalizado este tiempo, el regreso a tales asistencias no se daba rápidamente. “El problema es que no se la daban de alta automáticamente. Se quedaban sin ningún ingreso. Eso motorizaba el trabajo en negro”, apuntó.

“Lo charlamos con el gobernador; desde el presidente de la Nación para abajo y asumieron que hay que trabajar con ellos. Los están trabajando pero la idea principal es que por 2 o 3 años todos los trabajadores temporarios no se les corten los beneficios sociales”, reiteró y consideró Cresto que “es una noticia muy importante para Concordia”.

“Los 30 a 40 mil trabajadores en Concordia, del arándano, citrus y nuez pecan, están lamentablemente por debajo de la línea de pobreza. Esto va a cambiar fuertemente ahora”, afirmó.

Su relación con Frigerio

-¿Seguís siendo amigo de Frigerio?

-¿Él me ha cuestionado a mí? ¿Yo a él? Yo por supuesto construí una relación siendo él ministro del Interior y yo Intendente, y hemos tenido una relación anterior cuando él anduvo por el peronismo y pretendiendo ser parte de un proyecto que encabezada Jorge Busti. Cuando era ministro del Interior, siendo desarrollista, por qué no se aplicaban políticas desarrollistas. El ENOHSA estaba bajo su órbita y pasó de tener 2 mil obras a casi no tener obras.

Luego, continuó su respuesta así: “Todos los que conocen la matriz productiva de Concordia, saben que es una de las ciudades más pujantes de la región que genera mucha riqueza, la que más aporta al erario público provincial, que tiene 40 mil trabajadores por debajo de la línea de la pobreza y eso es algo que se va a corregir”.

“Realmente ahora podemos ver el daño enorme de los 4 años anteriores. ¡¿Cuántos aportes a los Parques Industriales hubo durante la gestión de Macri?! Ahora hay apertura de nuevos Parques Industriales. En el Congreso le preguntaban a Frigerio y Marcos Peña por la Ruta Nacional 18 y dijeron que no era prioridad”, apuntó luego.

Aclaró, no obstante, que “no me gusta confrontar en lo personal. Por eso el eslogan nuestro fue con la fuerza de los hechos. ¿Qué puede pretender hacer por los entrerrianos hoy cuando no hizo nada antes? Podría chicanearlo con que sea porteño pero no es importante para mí. Todo el mundo lo plantea, pero para mí no es lo principal, sino en los 4 años lo que no se hizo y lo que se pudo hacer”.

La provincialización de Salto Grande

Además fue consultado por la provincialización del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, una iniciativa que el peronismo entrerriano impulsó con insistencia cuando Macri era presidente, pero que desapareció del debate público desde la asunción de Alberto Fernández. “Es complejo jurídicamente hablando. Lo importante son los beneficios que queden en la región. Lograr eso sería muy bueno, no es fácil y no es cuestión de un partido político”.

“El secretario de Energía irá pronto a visitar la represa. Realmente queremos que la provincia de Entre Ríos le venda la energía a Nación, creo que el objetivo principal tiene que ser ese. Así, CAFESG recibiría 4 o 5 veces más beneficios”, contó, a modo de ejemplo.