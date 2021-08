La abogada de la ex pareja de Santi Borda dijo que su cliente «también es víctima y fue hospitalizado»

La abogada Milagros Servín explicó que el jueves pasado – junto al doctor Diego Medici – asumió el patrocinio legal de Eduardo González; ex pareja de Santiago Borda. «Mi cliente no hizo una contradenuncia y también es víctima», afirmó.



En declaraciones radiales, la profesional mencionó que «ese mismo día nos constituimos como sus abogados defensores y él está imputado pero no procesado». La ex pareja de Santiago Borda es correntino, tiene 29 años, y es estudiante avanzado pero aún no es contador.

«Estamos en la etapa preliminar, donde se están investigando ciertas pruebas, de las cuales todavía no se obtuvieron resultados», destacó. Subrayando que el delito que se le imputa es «de lesiones leves, en contexto de violencia doméstica».



Servín aclaró que «fue una pelea mutua, que se salió de control y donde ambos – tanto mi cliente como Santiago – salieron lesionados; quedando hospitalizados». En ese sentido, remarcó que «Santiago no es la única víctima».

González «estuvo internado y hasta este momento está muy afectado por toda esta situación, dado que él siempre lo apoyó en todo a Santiago; incluso en este proyecto de La Voz».

«Es una persona muy tranquila, no tiene antecedentes y – pudiendo hacer una denuncia – no la quiere hacer porque no quiere que esto se agrave más todavía», puntualizó la abogada.



Además, Servín aclaró que «yo no puedo hablar por el entorno de Santiago» pero mencionó que «no sé por qué cambiaron la versión de los hechos»; dado que en un primer momento se había explicado que todo respondía a un accidente doméstico.

La profesional comentó que «no minimizo los casos de violencia pero Santiago es la cara visible de un programa de televisión muy conocido; sino este sería un caso más, como muchos de los que se ven» en el fuero local.



Por último, y en relación a cómo sigue la causa, Servín comentó que «aún no hay fechas de una audiencia». «Hasta el momento, mi cliente no formalizará una contra denuncia», remató.



Fuente: Nada que Perder – LT 15