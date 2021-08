Personal del Copnaf se declaró en estado de alerta y movilización

Las acciones fueron definidas en una asamblea informativa que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves en la sede central del Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf). Allí se abordaron varios reclamos.



En primer lugar, situaciones de abuso de poder y traslados compulsivos. Al respecto se informó que “a principios del corriente mes les compañeres del Servicio de Protección de Derechos El Costero se ven anoticiados de manera informal de un traslado compulsivo de su dependencia de trabajo en las próximas dos semanas, para ser incluidos en una casa que ya está habitada por otro servicio, que queda fuera de la zona programática y que además de no contar con las condiciones básicas de cuidado en este contexto de pandemia covid19, para que les compañeres puedan trabajar de manera digna, mucho menos para la adecuada atención de la población de ambos servicios”.

Sobre este punto, ATE definió acompañar el reclamo de los trabajadores en una reunión que se realizará el día lunes 23 de agosto, donde se convoca al cuerpo de delegados para acordar medidas a seguir.

Asimismo, se recordó que el 18 de agosto estaba previsto un encuentro entre el presidente del Copnaf, Gabriel Leconte, y el secretario general de ATE, Oscar Muntes, que finalmente no se realizó. Se definió presentar una nota ante la Secretaría de Trabajo para que se arbitren los medios necesarios para que el cuerpo de delegados y representantes de ATE sean recibidos por el titular del organismo.

En la asamblea también se trató la falta de convocatoria de paritaria sectorial y se recordó que en marzo pasado presentó una nota solicitando que se convoque para tratar tres temas: el adicional en el marco del Régimen Especial; la comisión de suplentes; y el programa de fortalecimiento familiar, por las demoras en los pagos. Hasta el momento no hubo respuesta.

Respecto al adicional (Retribución Especial Copnaf), los trabajadores pretenden que se retome la discusión. “Nos encontramos entrampados porque en la paritaria general nos dijeron que eso se iba a tratar en paritaria sectorial”, apuntaron. Pero luego les aseguraron que ese tema tampoco correspondía a la instancia sectorial, por eso cuestionan. “Nunca nos abrieron esa instancia”.

Otro punto abordado fue la falta de reglamentación de la comisión de suplentes. “El organismo de niñez es uno de los que posee más cargos de planta permanente y a la vez el trabajo en primera línea se encuentra sostenido por compañeras en situaciones de suplencia desde hace 5 años y más”, se denunció. Además de indicó que existe “un listado de suplentes y contratados” y que se está trabajando sobre el Instructivo de pases a planta. “Pero mientras se trabaja sobre ese borrador y el presidente sobre los puntos que no están especificados puede tomarse la atribución de decidir de acuerdo a un criterio que no sea el que piden las bases. Lo que debemos pelear es que sean claros los puntos para que no haya más injusticias”, se remarcó.

Por último, se habló sobre las elecciones de delegados, que serán en septiembre.

Acciones

Los trabajadores del Copnaf se declararon en estado de alerta, asamblea permanente y movilización y convocaron a acciones para ser llevadas adelante la semana próxima.

El lunes 23 de agosto harán una reunión en el Servicio de Protección El Costero, ubicado en calle Laprida 410 de Paraná, con la presencia del cuerpo de delegados.

El jueves 26, en tanto, harán una asamblea en el organismo central, con elaboración de tortas fritas y debate respecto a las acciones a seguir, se informó.