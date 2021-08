Un incendio afectó a tres casillas en Concordia

El incendio ocurrió minutos antes de las 19:25 horas de este martes, en una vivienda ubicada en calles 11 de Noviembre e Isthilart.

Allí, personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores debió trabajar sobre un foco ígneo que había tomado completamente una casilla de madera, de una superficie de 5×3 metros, con techo de chapas de zinc.

El inmueble reportó daños totales y hubo propagación de las llamas hacia otras casillas cercanas, que resultaron afectadas de manera parcial.

Vale destacar que si bien no hubo que lamentar víctimas mortales, una ambulancia atendió a una mujer. Afortunadamente no fue de gravedad y no presentó lesiones.