Fernández: «No voy a firmar con el FMI algo que dañe a los argentinos»

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, y ratificó que “no va a firmar algo que dañe a los argentinos”.

“Vamos bien, no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos”, sostuvo el presidente en declaraciones radiales y agregó: “Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos”.

En este sentido, manifestó: “Seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos la buena voluntad de encontrar un acuerdo con el Fondo, yo se que cuando el gobierno argentino firme ese acuerdo, ese acuerdo compromete a muchas generaciones, yo lo que no voy a hacer es algo que compromete a los argentinos en los años venideros”.

“Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría, pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el Fondo hoy está cobrando, y tengo que discutir los plazos en los que quiere recuperar ese crédito”, agregó.

El presidente remarcó que “los argentinos no nos olvidemos, (Mauricio) Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades; el crédito que recibió Macri, por 57 mil millones de dólares, es un monto superior al crédito que el FMI acaba de destinar para socorrer a todas las naciones del mundo tras la pandemia”.

“Para todo el mundo destinó 50 mil millones y para Macri 57 mil. Yo renuncié a aceptar lo que Macri no llegó a aceptar, por eso el crédito quedó en 44 mil millones”, detalló.