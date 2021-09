ENCUESTAS ELECCIONES PASO 2021

Un sondeo elaborado este mes por alumnos de la facultad de Ciencias Económicas de Entre Ríos, indagó sobre cuál es la intención de votos para los pre candidatos de todas las fuerzas políticas de cara a las próximas primarias en la Provincia de Entre Ríos.

Una encuesta elaborada por alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, de la Carrera de Recursos Humanos en un trabajo particular para identificar el nivel de participación de los ciudadanos de Entre Ríos de cara a las Elecciones del 12 de septiembre para elegir diputados nacionales en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), arrojo los siguientes medidores.

Sobre la intención de ir votar en las PASO, en un año donde la pandemia no da tregua, los entrerrianos todavía analizan en ir a votar, según la encuesta un 70% opto por ir a votar y un 12% no concurrirá, y un 18% aun no lo sabe.

Ahora focalizando la encuesta en los Partidos Políticos que se presentan en esta elección, los resultados fueron los siguientes: el (40%) votaría por el Frente de Todos y el (33%) votaría Juntos

por Entre Ríos, el (5%) Por el frente de izquierda, un (3%) para el Partido Socialista. El 8% dijo que lo haría en otro espacio político, a ninguno, o en blanco. Y el (11%) dijo que aún no lo sabía.

Al preguntar sobre la finalidad de voto en las PASO por candidato en la provincia, quien encabeza la lista del Frente de Todos Enrique Cresto obtuvo un (46%), seguido por Rogelio Frigerio (23%). En tercer lugar, se ubicó Pedro Galimberti (11%), luego Lucia Varisco (4%) y después Nadia Burgos con el (3%); y un 2% Juan Rossi y cerrando un 11% dijo no saber a quién votaría.

La encuesta también se dividió por sectores, tomando algunas de las grandes ciudades, como Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Victoria, Chajarí y La Paz.

En el departamento Concordia arrojo los siguientes resultados, con una amplia diferencia por parte de Enrique Cresto con un 45%, sobre Rogelio Frigerio 25%, Pedro Galimberti 10%, Lucia Varisco 5%, Nadia Burgos con un 4% y Juan Rossi por el partido Socialista un 3%, un 8% opto por otro candidato, no sabe, en blanco o no vota. En el departamento Paraná: Enrique Cresto con un 38%, Rogelio Frigerio 32%, le sigue Lucia Varisco con un 10%, Pedro Galimberti 4%, Nadia Burgos con un 6% y Juan Rossi por el partido Socialista un 2% y un 8% otro candidato, no sabe, en blanco o no vota.

En el departamento Gualeguaychu; Enrique Cresto con un 40%, Rogelio Frigerio 30%, Pedro galimberti 7% le sigue Lucia Varisco con un 6%, Nadia Burgos con un 5% y Juan Rossi por el partido Socialista un 3% y un 9% otro candidato, no sabe, en blanco o no vota.

En cuanto en el Departamento Victoria: Rogelio Frigerio con un 37%, Enrique Cresto 32%, Pedro Galimberti 13%, Lucia Varisco 3%, Nadia Burgos 4%, Juan Rossi 2%, y un 9% otro candidato, no sabe, en blanco o no vota.

En la ciudad de Chajari los resultados: Rogelio Frigerio 34%, Pedro Galimberti 13%, Enrique Cresto 33%, Lucia Varisco 6%, Nadia Burgos 3% Juan Rossi 2% y por ultimo 10% otro candidato, no sabe, en blanco o no vota.

En del departamento del norte entrerriano, La Paz las estadísticas fueron las siguientes: Rogelio Frigerio un 36%, Enrique Cresto un 36%, Pedro Galimberti 6%, Lucia Varisco 4%, Nadia Burgos un 2%, Juan Rossi 2% y un 14% otro candidato, no sabe, en blanco o no vota.

La muestra está formalizada por un total de 2800 personas de más de 16 años que viven en domicilios particulares con teléfono fijo o móvil, con acceso a internet, especificadas por región y ordenadas por sexo y grupo de edad, la misma ser realizo por primera vez de manera remota por medio de Whatsaap Bussines, llamadas y Mensajes de Texto.