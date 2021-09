SE DISPARARON LOS CASOS DE FRAUDE BANCARIO ONLINE: ¿CÓMO EVITAR LAS ESTAFAS?

Hace pocos días, la periodista especializada Graciela Moreno, en Twittter, denunció que una «cuenta trucha» creada en esa red social, y presentada como del Banco Supervielle, ofrecía «comprar oro online«.

Según las estadísticas de la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC), las consultas entre el primero de enero último y el 5 de junio se incrementaron un 65% en comparación con el mismo período de 2020. Se confirmó así la tendencia creciente de estafas en línea, principalmente con instrumentos financieros, que comenzó a finales de 2019.

La AALCC y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) coinciden en que la lista de los ciberdelitos que más se cometen está encabezada por el fraude bancario, con maniobras que derivan en el robo de claves de acceso a homebanking o de datos de tarjetas de crédito. Esos dos tipos de ilícitos fueron de los que más crecieron el año último, al pasar de 22 casos denunciados ante la UFECI en 2019 a 641 en 2020, lo que representó un aumento del 2.800 por ciento.

Cómo protegerse de los fraudes cibernéticos

– Páginas seguras

Esto es lo primero que hay que verificar cuando se accede al sitio de un banco, porque existen ciberdelincuentes que crean páginas apócrifas con el objetivo de obtener información confidencial de las víctimas. Por ese motivo, no hay que hacer clic en hipervínculos de dudosa procedencia o que no hayan aparecido en visitas anteriores. Asimismo, se debe controlar que la dirección inicie con «https«, ése será un buen indicador de que la página web de navegación es segura.

– E-mails sospechosos

Aunque en apariencia ya no es tan común recibir un mensaje por correo electrónico, es uno de los principales canales por los que que se cometen fraudes online. Debido a eso, no hay que abrir e-mails de remitentes desconocidos, ni aplicar clics en links que vengan dentro de los mensajes por esa vía. Tampoco, bajar archivos adjuntos que no tengan un nombre en particular, ya que de esa forma se puede instalar de manera remota algún programa de un ladrón de identidades digitales.

– No compartir información confidencial

Por ejemplo, cuando se van a realizar compras por Internet, no se debe proporcionar información confidencial. Se debe resguardar la privacidad de claves y evitar compartirlas con terceros. Asimismo, resulta conveniente cambiar periódicamente los Códigos Personales de Identificación (PIN) y utilizar diferentes claves para bancos distintos. También, revisar con frecuencia los saldos de las cuentas.

– Investigar a la empresa

Si se va a efectuar una compra por Internet en una nueva empresa, se debe investigar con qué tipo de compañía se hará la transacción. Además, no resulta conveniente utilizar débito para las adquisiones en línea, sobre todo si no conoce la reputación del vendedor. Ante la compra de artículos caros, como los de electrónica, hay que optar por la tarjeta de crédito. La diferencia entre una y otra radica en el lugar de donde saldrá el dinero al momento de abonar. Con débito, directamente de fondos acumulados. Con la de crédito, de recursos descontados a futuro. Por eso, el margen para advertir el fraude y reclamar la devolución es mayor con el segundo tipo de tarjetas.