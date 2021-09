TRASPORTE GRATUITO POR LAS ELECCIONES DEL DOMINGO

El presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso, Héctor Díaz Vélez, dialogó y comentó que llegó a las empresas concordienses la notificación desde provincia, donde los informaron que “Entre Ríos se adhirió al decreto nacional y para todas las personas que vayan a votar el boleto será gratuito”.

En ese marco, el próximo domingo 12 de septiembre, día en el que se desarrollarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) legislativas, “estaremos haciendo el servicio normal de todo día domingo pero con el boleto gratuito para toda la gente que va a votar; que si bien el chofer no sabrá si el pasajero va a votar o no, tenemos por ejemplo un servicio a Termas que se cobrará con normalidad porque ese pasajero no va a votar, en ese momento”, aclaró.

Esta disposición alcanza a todas las empresas de transporte urbano de pasajero y “comenzará a regir minutos antes de las ocho de la mañana, hasta las 18:30 o 19 horas”, precisó Díaz Vélez.

En tanto que señaló que “desde provincia nos informaron también que nos darán una compensación para poder cubrir estos costos y brindar este servicio, el próximo domingo”.