Cresto se presentó en el PJ local y llamó a militar de cara a noviembre

Según se informó, a 48 horas de las PASO, se hizo presente el candidato a diputado nacional, Enrique Cresto, en la sede del PJ Concordia. Con un acto llamó a la acción y pidió la movilización de la militancia local.



Ya durante la mañana de este martes, el Consejo Departamental del Partido Justicialista se había declarado en Asamblea Permanente, argumentando que «la sede partidaria es el lugar indicado para fortalecer el debate y la organización de las actividades proselitistas, en vista de los resultados electorales del domingo y con la mirada puesta en noviembre».

Luego, se convocó para la tarde a una reunión de consejeros partidarios pero fue allí que – según se informó, sin anuncio previo – Cresto se acercó para saludar a los consejeros y «felicitar la decisión de incentivar la participación y el diálogo en esta instancia».



Enterados de la presencia del referente del Frente de Todos en la sede peronista, militantes de diferentes espacios se acercaron a saludarlo y manifestarle su apoyo. Todo derivó en una asamblea abierta, «obligando a interrumpir el tránsito vehicular sobre calle Güemes, donde un auto sirvió de improvisada tarima para que Cresto, acompañado por el intendente Alfredo Francolini, se dirigiera a los concurrentes».

Desde el sector, se detalló que el mensaje del candidato a Diputado Nacional en primer término fue principalmente de agradecimiento, destacando «la voluntad, entrega y compromiso de cada uno de los compañeros y compañeras que llevaron a cada rincón de Concordia este mensaje de unidad y esperanza”.

Asimismo, Cresto resaltó la importancia de “escuchar y fomentar el diálogo; porque la charla abierta y desde el corazón es la mejor forma de acercarnos al concordiense que aún no está convencido, al que sufrió mucho y necesita fortalecer la esperanza para volver a creer; porque ahí es donde tenemos que tener empatía, comprender al otro y persuadir no desde la confrontación, si no desde el convencimiento que el modelo que defendemos es el que garantiza la salida de la pandemia con producción, trabajo y justicia social”.

El candidato peronista afirmó que la situación en que se encontraba el país cuando comenzó su mandato el Frente de Todos y las consecuencias de la pandemia “le pusieron un freno a la reconstrucción del país, que recién ahora se está empezando a ampliar y consolidar, con medidas y políticas públicas que representan un futuro mejor para todos, aunque aún estamos muy lejos de los objetivos propuestos y de todo lo que proyectamos”.

Finalmente, Cresto remarcó la relevancia del accionar militante durante la campaña, puso en valor el trabajo electoral de sus compañeros de lista y destacó la importancia del acompañamiento y respaldo del gobernador Gustavo Bordet a los candidatos, convocando al peronismo a “militar con alegría y entusiasmo en cada rincón de la provincia”, llevando “las banderas peronistas siempre en alto” y con “la determinación y el compromiso de seguir construyendo entre todos un país más justo, grande y solidario”.