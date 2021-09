El Gobierno subirá el salario mínimo, las jubilaciones y la AUH

El Frente de Todos no imaginaba una catástrofe electoral como la sucedida en la noche del domingo y la crisis económica que profundizó la pandemia fue demasiado para el descontento popular. Por ese motivo, el Gobierno se prepara para dar una respuesta y el jueves anunciará una suba del salario mínimo vital y móvil (SMVM), de las jubilaciones y de la AUH. Vía decreto, las medidas apuntan a expandir el consumo de los sectores populares y fortalecer los ingresos.

El Ministerio de Trabajo había convocado a una nueva reunión de Consejo Nacional del Salario para negociar un nuevo aumento de la remuneración mínima y de momento no se prevé un adelanto. El encuentro estaba pactado para el 30 de septiembre a las 15, mediante plataforma virtual, y se especulaba con una suba que podría situarse en el 10% para igualar el 45% que negociaron la mayoría de los gremios. Pero ante un nuevo escenario político, se abre los interrogantes.

Luego de la derrota electoral, el presidente Alberto Fernández encabezó reuniones con distintos ministros que representan áreas clave para reactivar la economía. Allí se definió que se lanzarán tres medidas: elevar el salario mínimo, el monto de la Asignación Universal por Hijo y el otorgamiento de un bono para las jubilaciones.

Cuánto debe subir el salario mínimo



El salario mínimo, vital y móvil hoy se ubica en $ 29.160. Este incremento servirá también para definir montos de diferentes beneficios de Anses como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE), entre otras. A principios de julio, se formalizó el adelantamiento del esquema de pago del aumento del salario mínimo y fundamentó la medida sobre la base de que es «una prioridad y constituye una condición necesaria para que la economía sostenga la reactivación en marcha».

Ahora bien, la pregunta que surge luego de la derrota en las elecciones primarias es: ¿Cerrar una suba que apenas pueda ganarle a la inflación anual alcanza para dar un mensaje político contundente a los sectores que hoy reclaman un esfuerzo económico más grande?. El bolsillo de los trabajadores corre el peligro de perder su poder adquisitivo por cuatro años consecutivos de no haber un cambio sustancial y esa es la pregunta que sobrevuela en el oficialismo.

«El atraso es muy grande, por eso la solución no es fácil. El SMVM es de $ 29.160 a partir de este mes y la canasta básica llega $ 68.000. Me parece que habrá que hacer un esfuerzo enorme. Hoy el salario promedio en Argentina es de $ 50.000. Con las próximas paritarias estará entre $ 55.000-60.000, depende el gremio. Creo que el SMVM debe llegar a $ 50.000 en octubre y volver a reunirse en diciembre. La mano viene mal entre los laburantes que menos ganan y no satisface a los que ganan un poco más», analizaron desde la CTA, uno de los sectores que iba a formar parte de la reunión del Consejo del Salario.

Aumentan las Jubilaciones y la AUH



El último aumento trimestral para las jubilaciones, pensiones y asignaciones fue del 12.39%. Se trató del tercer aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad y fue la suba más alta del año. De esta manera, desde el 1 de septiembre, el haber jubilatorio mínimo ascendió a 25.922 pesos (al asumir el Gobierno era de 14.068 pesos). El incremento permitirá que, considerando los primeros 9 meses de 2021, la totalidad de las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para el período. Pero ante las cifras que muestra la canasta básica, las buenas intenciones no alcanzan y los incrementos otorgados resultan insuficientes.

Por esa razón, también habrá un bono para los beneficiarios que cobren un haber jubilatorio, sin monto a definir aún. En los meses de abril y mayo ya hubo refuerzos de 1.500 pesos para complementar la movilidad de marzo. A estos se le sumó un nuevo bono de 5.000 pesos que se está pagó en agosto.

Por ley, el alza de las jubilaciones se replica en el resto de las prestaciones que paga la Anses. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo llegaron a 5.063 pesos en septiembre, cuando en diciembre de 2019 llegaban a los 2.746 pesos. Así, desde la llegada del Frente de Todos al poder, estos beneficios aumentaron un 84%.

Aunque no está fijado el porcentaje, el Gobierno anunciará también una suba de la AUH para darle una señal a los sectores más golpeados por la crisis. Este paquete de medidas será la primera reacción del oficialismo al cimbronazo sufrido en las urnas.