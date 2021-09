COVID: Afirman que Concordia no registra casos por laboratorio

Por primera vez en muchos meses, Concordia no contabilizó casos positivos de Covid-19 por laboratorio. Esto quiere decir que todos los análisis realizados en los últimos días dieron negativo. “Los casos que se sumaron en estos días, corresponden a diagnóstico clínico”, es decir, “pacientes que presentaron síntomas compatibles con Covid y son contacto estrecho de casos confirmados”, explicó el intendente Francolini.



En los análisis realizados durante el fin de semana y en el inicio de ésta, “en Concordia no se presentó ningún caso de Covid por Laboratorio”, confirmó el Presidente Municipal en declaraciones radiales. “Esto no quiere decir que en Concordia estemos libre de coronavirus”, aclaró. “Es una buena noticia porque ratifica que las medidas de prevención y las restricciones contribuyen a mejorar la situación sanitaria de la ciudad”.



“En las últimas semanas logramos frenar la curva de contagios y eso junto al importante avance del Plan de Vacunación nos permitió establecer nuevas flexibilizaciones”, consideró Francolini. “La situación actual es el resultado del trabajo en conjunto de todos los concordienses”, subrayó.



“Cortar la circulación del virus es el principal objetivo de las medidas que se implementan. Las restricciones permitieron bajar la curva de contagios y hoy tenemos este escenario en el que durante varios días no se presentaron nuevos casos por Laboratorio”, reiteró y agregó que “cumplir las medidas de prevención individual, como el uso de barbijo y alcohol en gel, sigue siendo fundamental”.

