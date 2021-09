«EL ABOGADO GIAMPAOLO EXPLICO QUE HACER CON LOS ATAQUES POR REDES SOCIALES»

El mismo no dudo en aconsejar que realicemos la denuncia en la Fiscalía en Turno inmediatamente de recibido algún tipo de agresión, discriminación hostigamiento o cualquier tipo de ataque, y por supuesto consultar en lo posible o con posterioridad a un colega de Abogado para que este le guié en el camino a seguir.

En lo particular el Dr. Giampaolo aconsejo varias cosas puntuales, primero no borrar ningún tipo ataque o ofensa o en su defecto si no se puede preservar la publicación inmediatamente a recibida hacer capturas de las mismas y en el más breve plazo posible concurrir a la Fiscalía en turno de la ciudad de que se trate, donde podrán realizar la denuncia de lo que estén sufriendo. Solicitando a la persona que los reciba que realice las capturas de pantalla de cualquier publicación que ustedes consideren ofensivas para hacer lo que se conoce como preservación de la prueba.

Además ante nuestra pregunta nos aconsejo no hacer acusaciones directas, ya que eso se encarga el fiscal o el juez una vez que se obtenga la prueba en su totalidad, para eso solo debe indicarse en potencial, con términos como habría sido o puede ser tal persona la autora (ex pareja, ex amigo, familiar, o determinada persona con que exista un conflicto) usar el potencial e indicar la posible identidad del autor permitirá que el fiscal oriente su investigación y evitara que si no se consigue probar que desde el ordenador o smart salió la agresión no quedar expuesto a una denuncia por calumnias, ya que muchas veces estamos seguros desde donde viene determinado ataque pero alguna no se logra probar la dirección de IP (dirección física de cada dispositivo conectado a Internet) desde donde partió la ofensa.

Una vez comenzada la investigación el experimentado abogado nos indicó existen a mano procedimientos nuevos, muy abreviado para el caso de los hostigamientos en las redes sociales que lleven a una solución consensuada o jurídica muy rápido, por lo que desde ya exhorto a que no dejemos pasar ningún tipo de ataque, ofensa o discriminación y que realicemos la denuncia inmediatamente acompañando toda prueba con la que podamos contar.

Relacionado