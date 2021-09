GENERAL CAMPOS: UNA MUJER ESTÁ CON CUSTODIA POLICIAL PERO IGUAL RECIBE AMENAZAS Y VANDALISMO EN SU CASA

Una vecina de la localidad de General Campos, contó ante nuestras páginas que está viviendo un verdadero tormento y pide que la justicia actúe rápido porque dice tener mucho miedo y que desde que la arrojaron a las vías del ferrocarril, sufre agresiones permanentemente a pesar de tener custodia policial en su casa. Responsabilizó a dos altos funcionarios municipales de esa localidad por las agresiones y vandalismo que está sufriendo en su domicilio.

Sobre el calvario que está atravesando Maricel Evangelina Siromsky, contó que: “acá estoy, la verdad es que la situación por la que estoy atravesando ya es incontenible, y eso que desde hace 4 días tengo una custodia policial acá en la puerta de mi casa en calle Eva Duarte, luego de pedirla insistentemente luego de que sufriera un atentado en la puerta de mi casa, unos días antes de las elecciones pasadas cuando me reventaron la puerta del frente de mi casa y desde ese día solicité al fiscal que está llevando mi causa de lo que me pasó el 27 de marzo pasado. Otra vez me prendieron fuego en la puerta”, recordó la mujer que fue encontrada tirada inconsciente sobre las vías férreas en ruta 18, alrededor de las 4 de la madrugada de un domingo y que se salvó por milagro de ser arrollada por un convoy de carga que debía pasara unos minutos más tarde.

Siromsky continuó relatando ante nuestro medio que: “yo me fui por un tiempo a vivir a Victoria pero tuve que volver porque tengo dos hijas que mantener”, dijo y lamentó que “sigo viviendo con amenazas y atentados permanentes por parte de gente que es mandada por dos hermanos que ocupan cargos relevantes en la municipalidad de General Campos, ellos los mandan a hacer todo lo que me hacen”, aseguró y dijo que “yo le pedí a la justicia que me protegiera y después me pasó lo que yo denunciaba, fue el 27 de marzo que me quisieron matar cuando me encontraron inconsciente, tirada sobre las vías en ruta 18 y desde entonces mi situación es insostenible”, expresó en un incontenible llanto.

Del mismo modo la asustada mujer señaló que: “lo que yo pido es que la gente haga algo porque, si bien la justicia está actuando, la verdad es que yo ya no puedo esperar mas porque tengo mucho miedo”, admitió y contó sorprendida que: “estando con una custodia en la puerta de mi casa, dejaron un vehículo abandonado en la madrugada del sábado y la custodia no vio nada, es muy raro ¿cómo se explica esto? Recién vinieron a tomar la patente y demás, me están cuidando, pero no vieron nada y el vehículo sigue ahí tirado”, reprochó nuevamente.

Siromsky, contó además que: “el sabado sucedió algo extraño, pasó un auto y le sacó fotos al auto que está abandonado acá, le sacó fotos al frente de mi casa”, dijo y reiteró que “yo tengo mucho miedo y necesito que la justicia actúe y quiero que haga algo por mi persona porque ya me pasó el 27 de marzo y tengo miedo porque recibo amenazas permanentemente porque yo les se muchas cosas y tengo mucho miedo porque tengo dos nenas que cuidar porque yo soy sola y por eso necesito que la justicia actúe urgente. Hable con los Derechos Humanos, con los derechos de la Mujer. Quiero convocar al Colectivo de Mujeres para ver qué se puede hacer”.