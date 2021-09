28 septiembre, 2021 13:00

FINALMENTE DESDE EL CISC ASEGURARON QUE, POR AHORA, LOS PASOS DE FRONTERA CON URUGUAY SEGUIRÁN CERRADOS

El presidente del CCISC, Adrián Lampazzi, informó esta mañana que la situación en la frontera, a nivel vecinal, no ha cambiado. “Los pasos en Entre Ríos, y el de Salto Grande en particular, siguen en las mismas condiciones que estaban hasta hoy. No hay ninguna modificación”, indicó. Según le aseguró una “fuente inobjetable” el puente Salto Grande no se abrirá el 1° de octubre.