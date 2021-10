DÓLAR DE CABEZA CHICA: QUÉ ES, CUÁL ES SU VALOR, CÓMO HACER PARA QUE LO TOMEN AL 100%

Debido al techo máximo de U$s 200 por mes que impuso hace tiempo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se fomentó en el país un mercado informal de compra-venta de la divisa norteamericana.

En este contexto, los inversores y ahorristas que buscan vender los dólares se encontraron con un nuevo problema, o requisito, que afecta el valor del precio de los billetes en el mercado informal: el dólar cara, o cabeza, grande comparado con el dólar cara, o cabeza, chica.

LA DIFERENCIA ENTRE EL DÓLAR CABEZA CHICA Y EL DÓLAR CABEZA GRANDE

El dólar «cara chica» es como se conoce a los billetes que se imprimieron en los Estados Unidos entre 1914 y 1996. En el billete de u$s 100 se encuentra Benjamin Franklin dentro de un marco ovalado y que, en términos de tamaño, es más pequeño en comparación con las versiones impresas posteriormente.

El problema radica en que las cuevas informales de microcentro suelen pagar un porcentaje menor por los dólares de cabeza chica bajo el argumento de que son más difíciles de mover, lo cual justifican con la idea de que eventualmente dejarán de estar en circulación

CUÁL ES EL VALOR DEL DÓLAR CABEZA CHICA

Actualmente, las distintas referencias cambiarias que se venden a los ahorristas minoristas, tanto en el segmento legal como en la Bolsa de Comercio y las cuevas, se ubican en un rango que va de los $165 a los $186.

¿Cuál es el problema para quienes tienen «dólar cabeza chica»? Los ahorristas que se acercan a las cuevas del microcentro porteño, casa del mercado informal, y el resto del país a vender dólar cabeza chica se encuentran con que les ofrecen hasta $ 5 menos de tipo de cambio, sólo porque esos billetes son, según ellos, difíciles de mover.

De está manera, los «arbolitos» de la City porteña optan por tomar el dólar cabeza chica con descuentos entre $ 2 y $ 5, lo cual también hacen con los billetes en mal estado y los de baja denominación, como los de u$s 10, u$s 20 y u$s 50.

QUÉ HACER PARA QUE TE TOMEN EL DÓLAR CABEZA CHICA AL 100%

Lo más recomendable es no acudir al mercado informal con los dólares cara chica, donde, al intentar venderlos para acceder a pesos, los arbolitos de las cuevas informales los tomarán a un valor menor al valor de mercado.

Algunas opciones para venderlos sin que tengan descuentos son:

Depositarlos en un banco, ya que en cualquiera de las entidades serán aceptados sin problema ni quitas Transferirlos a una cuenta de inversión para venderlos en la Bolsa a cotización MEP

Sin embargo, no es necesario cambiarlos ni deshacerse de ellos. Los dichos de que dejaran de estar en circulación y quedarán obsoletos son sólo rumores: como se explicó, los dólares cabeza chica siguen siendo 100% válidos y no hay planes ni anuncios de que vayan a salir de circulación algún día..

Por otro lado, muchos argentinos siguen desconfiando del dólar con el diseño viejo y eligen depositar en el banco los dólares con cara chica y luego ir a retirar el mismo monto para que la entidad les entregue los dólares con cara grande.

Por su parte, las entidades bancarias no tienen la obligación de entregar solamente el dólar cabeza grande, por lo cual no aceptan reclamos si el cliente obtiene dólar cabeza chica. Lo único que exigen los bancos es que los billetes que se depositen estén en buen estado