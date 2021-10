CONCORDIA ¿ES CARNAVAL?

Según la información proporcionada por el responsable de Ente de Carnaval, Miguel Guitar, hasta este viernes hay tiempo para que las 4 comparsas que en Concordia que compiten, se inscriban para participar de los Carnavales 2022. Hasta ahora no lo han hecho y es una verdadera incógnita si lo harán y si Concordia tendrá o no un corsódromo repleto de público disfrutando de esa popular fiesta. Como siempre, el tema es el dinero, aunque según algunos ya ni el dinero podría cambiar la situación debido al escaso tiempo. La información oficiosa afirma que las agrupaciones exigen al municipio un monto en premios que triplica la cifra de los últimos carnavales. Para tener una idea, el monto en premios del 2020 redondeaba la cifra de un poco más de 8 millones de pesos. El responsable de la comparsa Imperio negó el monto agregando que en el caso de ellos, el dinero tampoco resolvería el tema. Imperio no estaría en condiciones de salir en esta edición 2022 ya que casi la mitad de sus integrantes (entre 200 y 250) no está en condiciones de hacerlo. Para Cristian Timón, la pandemia y el escaso interés de las autoridades por atender los insistentes reclamos de las agrupaciones, provocaron esta situación. Lo cierto es que, el atractivo turístico festivo más importante de la ciudad corre el riesgo de desaparecer en esta temporada y luego de 15 años ininterrumpidos de una fiesta que quedó ubicada entre las más importantes del país. Si ocurriera así, quedará como dato histórico que un Cresto inauguró el Corsódromo y otro lo cerró. Gualeguaychú y Corrientes ya anunciaron carnaval, Concordia debería hacer el esfuerzo. Luego de una pandemia mundial tan feroz, el pueblo, los pueblos, necesitan alegrar sus almas y habría que intentarlo.

EL CARNAVAL : LA FIESTA QUE HA VENIDO CRECIENDO SIN PARAR

Si algo debe reconocer la sociedad concordiense es que el carnaval de Concordia ha venido creciendo sin parar desde antes de la inauguración del Corsódromo en 2006, tiempo en que Juan Carlos Cresto gobernaba la ciudad, en rigor, el Intendente y dirigente político que más fichas le puso a esta fiesta que hace conocer a Concordia por su alegría y no por la tristeza de ser la más pobre.

Si la edición 2022 no se concreta como todo viene haciendo suponer, se daría la paradoja de un Cresto que inaugura el Corsódromo y otro que lo cierra, al menos por un año.

IMPERIO : ENTRE LA PANDEMIA Y LA FALTA DE RECURSOS

En un diálogo con Timón, lo que sobresalió fue la queja del responsable de Imperio por el desinterés municipal en atender los reclamos no solo de esa agrupación, sino del resto de las comparsas que “venimos exigiendo (sin suerte) reuniones desde de Junio del año pasado”.

Yo personalmente le escribí a los máximos responsables del municipio. Desde Aldo Alvarez hasta Enrique Cresto, pasando obviamente por el Intendente Francolini y equipo de gobierno y no tuve suerte.

No es tan difícil entender que durante la pandemia las agrupaciones carnestolendas estuvimos impedidas de generar recursos, no había fiestas de ningún tipo, estaban prohibidas y por lo tanto nosotros que en tiempos normales generamos recursos por esa vía, no lo pudimos hacer.

La mayoría de los sectores de la sociedad afectados como nosotros por la pandemia tuvieron ayuda del Estado, nosotros no y lo que nos ofrecieron como alternativa son premios a todas luces insuficientes. En concreto nos ofrecieron un 60 % más de lo que fueron los premios en 2020. En relación a esto la información oficiosa a la que se accedió es coincidente ya que la oferta del municipio para la edición 2022 fueron alrededor de $ 13 millones de pesos. Nosotros habíamos pedido $ 4,5 millones para el 4to. puesto.

Sin embargo, para Timón ya no se trata de un problema de plata. Hoy por más plata que nos ofrezcan no estamos en condiciones de salir. Nuestra comparsa que tiene alrededor de 250 miembros, quedó literalmente diezmada, la mitad de ellos y ellas (por lo menos) no están en condiciones de salir a la manga. A muchos y muchas les pasó lo que le pasó a la mayoría del pueblo, perdieron sus trabajos, se enfermaron, debieron emigrar, no se, miles de situaciones horribles que no se solucionan de un día para el otro.

EL PLANTEO DEL ENTE

El planteo del Ente es salir a pesar de todo, repetir vestidos y mensaje. Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura. Nuestro carnaval tiene historia, no podemos exponernos a hacer un carnaval mediocre, dijo Timón.

Por lo demás y aunque repitamos trajes, esa ropa y luego de casi 2 años, está deslucida, se le fue el brillo, etc. por lo que se debería invertir un montón de dinero para reacondicionarlos.

Independientemente de las razones de cada uno, sería oportuno señalar que no hacer el carnaval sería una frustración por lo que, impedirla, sería una tarea a destacar y esa tarea no podría completarla un solo actor, necesita del esfuerzo de todos.