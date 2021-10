“Día de la Lealtad: ¿Dirigentes peronistas?”, es el título del comunicado que la Juventud Peronista de Concordia remitió.

Recordaron que este domingo, Día de la Lealtad para el Partido Justicialista, el presidente Albertón Fernández hizo una convocatoria masiva, firme y contundente “para que los y las militantes de todo el país se movilicen a conmemorar este día tan trascendental, en todas las plazas”.

Sin embargo, “en la Capital del Peronismo” como llaman a Concordia, “la dirigencia no ha tomado conocimiento del mensaje del presidente del PJ, no lo ha recibido o tal vez se le ha perdido en el camino, celebrando tan solo el día de la madre”, cuestionaron.

A continuación, el comunicado completo:

Ya lo dijo una vez Juan Domingo Perón “hay dos claves lealtades: la que nace del corazón que es la que más vale y de las que son leales cuando no les conviene ser desleales”.



En este 17 de octubre, el Presidente del Partido Justicialista Nacional, Alberto Fernández hizo una convocatoria masiva, firme y contundente para que los y las militantes de todo el pais se movilicen a conmemorar este día tan trascendental, en todas las plazas.



En la ciudad de Concordia, Capital del Peronismo, al parecer, la dirigencia no ha tomado conocimiento del mensaje del Presidente del PJ Nacional, no lo ha recibido o tal vez se le ha perdido en el camino, celebrando tan solo, el día de la madre.



Ya la compañera Cristina Fernández en su Carta publicada el día posterior a las PASO ha mencionado: “…escuchaba a algunos funcionarios luego de semejante catástrofe política y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad, sobre todo, atornillándose a los sillones” y cómo jóvenes nos preguntamos, ¿dónde está la dirigencia o el funcionariado peronista de Concordia en esta fecha tan especial para el Movimiento Justicialista que no se los ha visto militando?



Desde La Juventud Peronista de Concordia, queremos hacer un profundo llamado a la reflexión para que los peronistas dirigentes, funcionarios y miembros del Partido Justicialista local logren interpretar, actúen y SE MOVILICEN defendiendo en la calle y en el territorio las conquistas logradas, las ideas, los sentimientos y el fuego militante peronista que debe haber en estos momentos que el Movimiento lo necesita. Porque en la acción política la escala de valores de todo peronista es la siguiente: Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres.



Si el pueblo estuviera feliz y la Patria grande, ser peronista sería un derecho, en nuestros días, señores y señoras, sepan que ser peronista es un deber”