ENRIQUE CRESTO: «ME GUSTARIA FORMAR PARTE DE UN PROYECTO PROVINCIAL»

Enrique Cresto, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), dialogó este martes y brindó detalles del trabajo electoral que vienen realizando y de las proyecciones que tienen desde la candidatura para las elecciones de noviembre.

«Estamos en la última etapa, hasta hace pocos días estábamos con lo institucional, y ahora de lleno en la campaña, tratando de llegar a todos los entrerrianos. Sabemos que es difícil poder charlar con todos, por eso somos un gran equipo de trabajo. A mí me toca encabezar la lista pero somos integrantes de todas las expresiones, en el peronismo una vez que se elige la lista después pasamos todos a ser candidatos, más cuando defendemos un proyecto de país que ese el FdT», expresó

Sobre los recorridos que han realizado los últimos días, Cresto explicó que «son el folclore nuestro, la mística. El peronismo se caracterizó siempre por ganar la calle, por tener contacto cuerpo a cuerpo con la gente, y en el ultimo tiempo por la pandemia a eso no lo podemos hacer». Asimismo agregó que lo hacen «no solamente por la campaña proselitista, sino por la gestión en los barrios, con los talleres culturales, los playones deportivos, con las instituciones donde siempre fue el fuerte nuestro el cara a cara con la gente; y a eso no lo pudimos hacer en toda la provincia y en todo el país, por la pandemia».

«A la vez nosotros no competíamos el 12 de septiembre en las elecciones de las PASO, nos obligaron a participar a tal punto que el peronismo siempre propuso suspender las elecciones por la pandemia pero no prosperó por la situación que se vive en la Argentina, y lo digo porque nosotros siempre hemos tenido empatía», indicó el candidato.

Por otra parte mencionó: «Desde el momento en que me propusieron encabezar la lista, sabíamos que era una patriada compleja por la situación de las elecciones legislativas en estos tiempos de la Argentina y del mundo, pero aceptamos también el desafío porque hay una necesidad enorme de unir al peronismo y que el peronismo sea, con su militancia, lo que puedan transmitir a los entrerrianos que lo mejor que le puede pasar a la provincia y a la Argentina es este modelo de trabajo y de producción, donde todos los argentinos son partes y donde también los entrerrianos son protagonistas».

Sobre la participación de Entre Ríos a nivel nacional, Cresto expresó que «la provincia tiene un protagonismo histórico en el contexto nacional, no solamente en obras sino en la posición que tiene nuestro gobernador en el rubro que se mire. En el tema energético se esta avanzando un montón y en el tema de puertos como nunca, con todos los puertos cada vez con más toneladas que salen de nuestros ríos de exportaciones y la política en ruta es la mas grande de la historia».

En ese sentido agregó: «Entre Ríos está en una posición inmejorable económicamente, con una deuda consolidada, pagando los sueldos en términos, pudiendo encarar un tema paritario con respaldo, y a eso hay que transmitirlo. El crecimiento de la macroeconomía no ha llegado todavía al bolsillo y hay que militarlo y despertar la esperanza de los entrerrianos».

Salarios

Sobre lo que queda por mejorar, Cresto explicó que «hay que recuperar casi el 40% del salario real que es lo que se perdió en la Argentina y para eso se necesita en los próximos cinco o seis años cerrar paritarias seis o siete puntos arriba de la inflación. Es la única forma de recuperar el nivel histórico del salario en la Argentina y que el poder adquisitivo crezca y que la paritaria a acordar nuevamente este por arriba de la pobreza».

«Es un desafío enorme del gobierno recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores», acotó.

Sobre el triunfo que ha tenido el FdT en las PASO, en los ciudades pequeñas de la provincia, Cresto explicó: «La impronta del Gobierno Nacional se ve mas en las ciudades pequeñas, porque vos podes tener 50 frentes de obras en Paraná, pero al ser una sociedad grande no se dimensiona quién las hace o cómo las financian. Pero en los pueblos chicos, donde hay una financiación de una obra de cloacas de 100 millones de pesos, es la obra más importante, y le garantiza llegar al 100% de cloacas. Y ganamos en esos pueblos porque hubo mucha gente que a pesar de estar enojada por lo que le causo la pandemia, ve de que ese pueblo es parte de un Gobierno Nacional, que antes no pasaba»:

«El peronismo esta bien en la provincia, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, aprender a trabajar también en las redes sociales», dijo Cresto y en ese sentido agregó que «la ventaja que tenemos como movimiento es que tenemos militantes jóvenes, hombres y mujeres en toda la provincia y en el país que defienden este movimiento y que lo puedan transmitir en las redes sociales es muy importante».

Posible candidatura a Gobernador

Al ser consultado si le gustaría postularse como gobernador en 2023, menciono «me gustaría formar parte de un proyecto provincial, el bastón de mariscal lo tenemos todos. Pero primero hay que entender de lo que está en juego, porque no hay provincia que se desarrolle en un país que no lo haga«.

«Yo quiero la Entre Ríos como en un contexto como el de hoy, no la de los últimos cuatro años y ser un gobernador que solamente viaje a buenos aires para pedir auxilio, es decir la entre Ríos de los primeros cuatro años de Bordet, donde fueron cuatro años de resistencia, de ver de cómo morigerar el impacto de las políticas neoliberales que impactaron de lleno en la provincia», indicó Cresto.

«De nada sirve gobernar la provincia con un país como el que tuvo Macri», sostuvo.

Sobre la expectativa que tienen desde el FdT para las elecciones del 14 de noviembre, mencionó: «Defender este Gobierno Nacional donde Entre Ríos es protagonista, pero también profundizar la lección».

«Acá no se discute un diputado nacional, se discuten los dos modelos diferentes de país. en ese sentido es la importancia de la elección», finalizó Cresto.