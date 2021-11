IOSPER: SE VOLVERÁ A LA ATENCIÓN SIN TURNO A PARTIR DEL 1º DE DICIEMBRE

CONFLICTO CON LOS ANÁTOMO – PATÓLOGOS Y FEMER

Cañete recordó: “En medio del conflicto con FEMER, los anátomo – patólogos solicitaron un incremento. El 31 de Agosto envían una nota, diciendo que si no les otorgaban un incremento, iban a cortar el servicio. Yo les mandé una nota, diciendo que en Octubre íbamos a aumentar 6% a todos, y un 9 a los Anatomo – Patólogos. La Femer dice que ellos no aceptan y que pedían un 20% retroactivo a Agosto”.

“Por eso, dijimos que no aceptábamos la contrapropuesta, que no estábamos en condiciones de arribar a un acuerdo en esas condiciones, y se comenzó a buscar otros prestadores. De hecho, se comenzó a hablar con prestadores de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, y al principio nos decían que sí… y luego que no, porque existe una acción monopólica. Todos se sumaban a la lucha de los anátomo – patólogos de Entre Ríos. Allá por el 20 de Septiembre, me comunico con FEMER y les transmito que estábamos muy avanzados en las negociaciones con un prestador. Si cerrábamos convenio con este Prestador, no podía trabajar con los anátomo – patólogos como entidad. Nosotros teníamos el servicio tercerizado a través de la FEDERACIÓN MÉDICA. Cómo no arribamos a un acuerdo, tercerizamos el servicio a través de NATIVUS, que tiene Anátomo – Patólogos de la Costa del Uruguay, del Centro, y de la Costa del Paraná”.

“No es que rescindimos unilateralmente. Fue una negociación y ellos no aceptaron nuestra propuesta. El 30 de Septiembre, el Director Bertonchini firma convenio con esta empresa”, explicó Cañete.

El titular de la obra social continuó: “Si para el 20 de Septiembre yo tenía el anuncio del corte del servicio, y para el 30 firmamos un convenio, tenemos el servicio garantizado por un año con esta empresa. Esto nos insume 4,5 millones de peso por mes. Eso es lo que iba a la FEMER, y luego a los Anátomo – Patólogos”.

“Lo que ellos pedían era 5,8 millones. Yo ofrecí 4,8. Con Nativus, cerramos en 4,3 millones. Comenzamos el 1 de Octubre, y han recavado 646 muestras, de las cuales el 60% ya tiene su respectivo informe. Por eso decimos que nuestros afiliados no deben abonar nada, porque tenemos el servicio garantizado”.

PROBLEMAS CON EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS

Cañete calificó como “complicada” la posibilidad de resolución con los Odontólogos. “Últimamente salió una disposición del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, con una acción, a mi juicio, capciosa, intimidatoria, para los Odontólogos que están trabajando con las distintas obras sociales. Ellos establecen un valor arancelario, intimidando a los odontólogos. He estado reunido con otras obras sociales, y no vamos a aceptar los valores que establece el Colegio. Es más: estuvimos reunidos, y es probable que enviemos una nota expresando esta acción monopólica del Colegio, a la Defensoría del Pueblo, y también al Ministerio por supuesto, tratando de buscar algún tipo de entendimiento”.

“De ninguna manera puedo establecer el valor que tiene que ganar un médico. Pero nosotros manejamos un presupuesto que se trata de distribuir de la mejor manera entre todos los prestadores”, apuntó el Presidente de la obra social de la provincia. “La gente no entiende que hay una parte que no quiere aceptar: estamos paganso 1003 pesos la consulta, y dicen que es insuficiente”, explicó Cañete. “Estamos en Noviembre. El 25 de este mes, le vamos a pagar a la Federación Médica, el mes de Octubre”.

“AVENTURO UN POSIBLE CORTE”

“Lamentablemente, el afiliado tiene que caer al prestador particular. Hay algunos que están trabajando con Iosper, pero aventuro que para el mes de Noviembre pueda haber un corte. Ellos quieren 1200 pesos por consulta, pero la gran diferencia es con distintas prácticas que tienen valores honerosos, que son difíciles de pagar”, reconoció Cañete.

ABORTO LEGAL

El titular de la obra social se refirió a la controvertida y nueva ley: “Tenemos módulos, y lo trabajamos cuando la paciente tiene riesgo de vida. Por eso lo tenemos incorporado. Pero no vamos a tener otro tipo de erogación que no sea la convenida con las Clínicas y Sanatorios”.

OPERACIÓN DE CAMBIO DE SEXO

“En general, la operación cuesta 6 millones de pesos. Cambiar el miembro, 900 mil, 1 millón de pesos… eso solamente pasar del sexo masculino al femenino. Pero hoy, con implantes y todo, son 6 millones de pesos. Y la ley exige que tenemos que pagar absolutamente todo. Un cambio saldría como 10 millones… en total”.

CANNABIS

“En el día de hoy, el Directorio resolvió la cobertura del 100% de la medicación de cannabis nacional”, adelantó Cañete. “Hay productos que se están comercializando. Lo que no vamos a reconocer es el Cannabis importado. Primero porque no está autorizado por Anmat. Tuvimos dos fallos, uno de una jueza de paz de Mansilla, creo, donde nos condenaban a la entrega de cannabis de una marca comercial… y la Corte Suprema también nos condena a dar un cannabis con una marca definida. Y la verdad que varios profesionales a nivel nacional, hacen referencia que ese producto no está autorizado por Anmat”, explicó el funcionario. “Si hago caso, corro el riesgo que el Tribunal de Cuentas me haga un sumario, porque estoy otorgando un producto que no está autorizado”, añadió Cañete.

“Los dos frascos de ampollas importadas, nos salen 2800 dólares. Eso nos condenó a pagar la Corte Suprema. El autorizado, sale 284 dólares. Hay diferencia”, se develó.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

“A partir del 1° de Diciembre, habilitamos la atención al público sin turno, por orden de llegada. Para eso, vamos a adquirir – para las oficinas más grandes – equipos que medirán la saturación del aire en esos lugares”, concluyó.