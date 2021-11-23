DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO. ELECCIONES DE DELEGADOS DE ATE

23 noviembre, 2021 9:03
ESTE VIERNES 19 POR LA MAÑANA COMO A.T.E. VIENE HACIENDO EN DISTINTAS REPARTICIONES SE REALIZARON LAS ELECCIONES EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL CONCORDIA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
LAS MISMAS SE VENIAN POSPONIENDO POR MOTIVOS QUE SON DE PUBLICO CONOCIMIENTO. LA ELECCION SE REALIZO A NIVEL DE LOS TRABAJADORES EN UN CLIMA DE ALTO COMPAÑERISMO Y MUCHA CAMARADERIA. LOS COMPAÑEROS SE EXPRESARON A TRAVÉS DE LAS URNAS A QUIENES LOS REPRESENTARAN.
LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES DELEGADO: CALOGERO LUIS Y DELEGADA SUPLENTE: MARTINEZ CARINA, LUEGO DE CONTABILIZAR LOS VOTOS, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CELEBRARON LOS RESULTADOS CON UN AGAPE Y UN PEQUEÑO BRINDIS.