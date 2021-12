ATE se movilizó y le exige al Gobierno una oferta que supere la inflación

Los trabajadores y trabajadoras de la administración pública nucleados en ATE se movilizaron este jueves hasta la Casa de Gobierno y la Municipalidad de Paraná para reclamar una suba salarial.

El titular de ATE, Oscar Muntes, adelantó que fueron convocados por el Gobierno para el jueves. Los manifestantes se concentraron en la sede del gremio, luego se movilizaron a la Municipalidad de Paraná y cerraron la protesta con un acto en la puerta de la Casa Gris.

Hubo varios oradores, quema de cubiertas y hubo presencia de afiliados del interior de la provincia.

La protesta se da en el marco de un paro de 48 horas (que se instrumenta este jueves y viernes) en reclamo de una recomposición salarial.

“El jueves hay paritaria”, anunció Oscar Muntes: “Queremos una verdadera recomposición salarial que le gane a la inflación”.

“La convocatoria por sí sola no alcanza, tiene que tener contenido. Esperamos que el jueves, cuando nos sentemos con el Gobierno provincial, se presente una propuesta acorde a lo que necesitamos los trabajadores”, enfatizó.

“Con el diálogo no se come ni se para la olla. Con el diálogo no alcanza. Somos consecuentes con los trabajadores y trabajadoras y no queremos a nadie por debajo de la línea de la pobreza”.

“Nos dieron un 35% de aumento y la inflación es del 42%: estamos siete puntos por debajo de la inflación y la proyección es que estemos seis puntos más abajo”.

En otro tramo de su discurso, el Secretario General de ATE reclamó “estabilidad para los contratos de obra; no puede ser que sigan cobrando 35 mil pesos”.

Por último, recordó que “la última reunión que mantuvimos con el Gobierno provincial fue en octubre, cuando el Gobierno dio una suba unilateral y quedó en convocarnos en noviembre, pero pareciera que se le cayó el mes de noviembre del calendario porque nunca nos convocaron”.

En el acto también habló Juana Ávalos, representante de los jubilados de ATE: “Los jubilados estamos cada vez más empobrecidos”.

“Es lamentable que el Gobernador no se ponga en lugar de los trabajadores cuando él mismo fue trabajador público del Iafas. Tiene que ponerse en lugar del pueblo porque está ahí gracias al pueblo”, concluyó,