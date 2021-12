Abogados y contadores se capacitan en derecho administrativo

A partir un convenio entre el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), empleados públicos acceden a formación en materia de investigación y derecho administrativo.



Este jueves el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, inauguró las Jornadas de clausura del año académico Pos graduaciones Derecho Administrativo UNL.

“En estos últimos años de gestión se han especializado en la materia más de 1000 profesionales del ámbito de la administración pública de la provincia. Apoyar las carreras de Especialización y Maestría en Derecho Administrativo son inversiones que hace el Estado. Un Estado presente, con personal capacitado para resolver con agilidad, criterio y eficiencia las problemáticas de la gestión pública”, sostuvo Rodríguez Signes durante la inauguración de las Jornadas de clausura del año académico Pos graduaciones Derecho Administrativo UNL Investigación y Derecho Administrativo.

El fiscal de Estado estuvo acompañado por el director de la Carrera de la Especialización en Derecho Administrativo Justo Reyna; el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA), Eduardo Bordas; y el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Rubén Weder. Las Jornadas se desarrollan hasta este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) con un importante número de asistentes.

En ese marco, Rodríguez Signes expresó su satisfacción porque a pesar de la pandemia la formación de posgrado no se interrumpió, destacando el trabajo que aportan los profesionales de la abogacía en el engranaje de la administración pública. “Hay un artículo de la Constitución Nacional, que me parece muy importante, me gusta mucho y es el N° 121. Este refiere a que las provincias conservan todas las facultades no delegadas, todo el poder, no delegado al congreso de la Nación y el Gobierno federal. Me gusta porque ahí está la posibilidad concreta del hacer de los Estados provinciales, de lo que hay que hacer, el contenido, el marco constitucional de lo que hay que hacer. Además, este artículo es la base de sustentación del derecho administrativo local, que es nuestra herramienta diaria”.

En este sentido, graficó con ejemplos como en cada acción de la administración del gobierno la herramienta es el derecho administrativo. “Supongamos que existieran 2.450 inmuebles destinados a educación, pero tengo enormes problemas de regularización dominial, la tarea del derecho administrativo sería el trabajo de plantear ordenar todo ese sistema, regularizarlo. Otro ejemplo podría ser que, si yo un gasoducto troncal, como pocas provincias tienen y quiero aumentar a presión del gasoducto para mejorar el servicio, ahí la intervención del derecho administrativo seria ente regulador y obras como se hace para concretar eso. Hay que gobernar los expedientes esto requiere de control de legalidad, celeridad y eficiencia. Los profesionales que trabajamos en la administración pública debemos estar preparados para cumplir estos tres aspectos, por eso es tan importante esta actividad de hoy”, expuso.

Convenio



Vale destacar que estas Jornadas son actividades que están enmarcadas en la firma de un nuevo Convenio de Colaboración y Asistencia entre la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a través de la Fiscalía de Estado. Entre los puntos sobresalientes de este acuerdo se propone desarrollar las actividades necesarias para que las Carreras de Especialización y Maestría en Derecho Administrativo –Localización Paraná- con su dictado en las sedes propuestas por la Provincia.

Al respecto, Rodríguez Signes remarcó que jornadas como la de hoy son acciones concretas que efectivamente hacen a la capacitación de los empleados públicos, en este caso de un gran número de profesionales de la abogacía y también contadores.