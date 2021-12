SERGIO «KUN” AGUERO ANUNCIÓ, ENTRE LAGRIMAS QUE SE RETIRA DEL FÚTBOL PROFESIONAL

Sergio “Kun” Agüero anunció, entre lágrimas, que se retira del fútbol en conferencia de prensa. Después de haber sufrido una arritmia en medio del partido entre Barcelona y Alavés, el jugador argentino se realizó estudios médicos y llegaron a la conclusión de que debía dejar la actividad profesional.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Ya saben el porqué tomó esta decisión y pongo primero mi salud. Estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me dijeron era preferible que deje de jugar. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucha”, afirmó.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño he jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a Independiente, donde me formé, al Atlético Madrid, que han apostado por mí con 18 años. A la gente del Manchester City, que ya saben lo que siento por ellos, he dejado lo mejor ahí, muy agradecido porque me trataron muy bien. Y al Barcelona, que sabía que venía a unos de los mejores equipo del mundo, desde que llegué me trataron muy bien. Y claramente a la Selección Argentina, que es a lo que más amo”, añadió.