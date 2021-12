FUERTE CONMOCIÓN EN EL PERONISMO ENTRERRIANO

Pocos minutos después de las 17, comenzó a correr muy fuerte el rumor del fallecimiento del ex gobernador, la esperanza era que no sea verdad, ante noticias no chequeadas que otros medios publicaron en los últimos 15 días, pero lamentablemente el corazón no soporto los días de internación y familiares directos confirmaron la noticia a este medio.

Los partes médicos indicaban un cuadro muy delicado producto de la complicación de una delicada operación programada que el mismo dio a conocer en sus redes sociales. Según los partes médicos la fortaleza qué mostro el paciente durante la prolongada internación, fue ejemplar y producto de su constante ejercitación y cuidado personal. Pero lamentablemente pudo más el cuadro general que era sumamente delicado.

Desde hace días se conocía que cada minuto en ese estado empeoraba el cuadro, pero el viejo caudillo peronista enfrentó con hidalguía el peor de los cuadros, luchando incluso más allá de lo que un ser humano habitualmente hubiera tolerado. La diálisis y otros tratamientos intentados parecía ver una esperanza, pero el reloj jugaba un papel determinante.

Obviamente la conmoción en todo el abanico entrerriano y nacional es muy fuerte, y por estas horas se multiplican siento de miles de salutaciones de dirigentes, pero por sobre todo de militantes, qué rescataba en Jorge Busti una forma de hacer política cercana a la gente, incansable en su dedicación y de una constante entrega por la causa entrerriana.

Hoy la gran pregunta que sobrevuela el Peronismo entrerriano es como y de que manera llenar el vacío que su persona deja, tema que será recurrente en exequias, que aún no han sido comunicadas por sus más cercanos.

No en vano sus últimas apariciones protocolares fueron para rescatar la imagen del caudillo entrerriano Francisco Ramírez, A quién constantemente tuvo como guía en todo su accionar.

Está redacción que habitualmente recurría como hombre de consulta al ex gobernador, hoy luego de haber confirmado con total fehaciencia la noticia, rinde homenaje a su persona y en la de él a los miles de hombres y mujeres que entregan su vida, sus horas familiares y de descanso a la actividad política como forma de cambiar la realidad de la sociedad.

QEPD