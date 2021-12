LA FAMILIA DE PAULA MARTÍNEZ CUESTINA LA HIPÓTESIS DEL SUICIDIO Y PEDIRÁ QUE SE INVESTIGUE LA ESCENA DEL HALLAZGO DEL CUERPO

Una denuncia por una violación en grupo, cinco años de amenazas y calvario y un desenlace tan trágico como doloroso. La familia de Paula Martínez, la joven de 23 años que denunció haber sido abusada sexualmente por más de cinco hombres en Florencio Varela en 2016, no sale del estupor por el hallazgo del cuerpo sin vida de la chica en su domicilio.

En medio del enojo y las sospechas de lo que pudo haber pasado, la familia puso en tela de juicio la principal hipótesis que se maneja hasta el momento sobre la muerte de Martínez, que es la de un suicidio. Por eso, el entorno cercano de la joven muerta pidió que se investiguen a fondo todos lo detalles de la escena en la que fue encontrado el cuerpo.

El abogado de la familia, Daniel Giaquinta, lo confirmó en diálogo: “ Los familiares, con justa razón, y con documentación, creen que hay motivos suficientes como para creer que esto no fue un suicidio . Por eso, piden que se investiguen todos los detalles sobre la escena donde fue encontrado el cuerpo de Paula”.

“Hay una serie de elementos en la escena que deberán ser estudiados al detalle por los representantes del Ministerio Público Fiscal que actúe en la causa. Por ahora, se trata de una averiguación de causales de muerte”, agregó el letrado.

El cuerpo sin vida de Paula Martínez fue encontrado el domingo en el interior de la casa donde vivía junto a su madre Sandra, en la calle Guardia Nacional al 1500, en Florencio Varela. Paula Martínez, junto a su madre, Sandra

El cuerpo fue hallado por el tío de Paula, llamado Walter, quien vivía en una casa trasera ubicada dentro de la misma finca. La hipótesis principal apunta a que la joven de 23 años murió por ahorcamiento.

Según le confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el familiar le comentó a los primeros policías en llegar que la joven atravesaba una etapa de angustia por la proximidad del juicio sobre su caso, que iba a comenzar en el mes de marzo de 2022.

Una de los fundamentos a los que apunta la familia para pedir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Paula es que, durante los cinco años transcurridos entre el episodio de la denuncia por violación masiva y la actualidad, aseguraron haber recibido amenazas de muerte constantes por parte del entorno cercano de los seis acusados por el hecho.

“Durante todos estos años, ella fue objeto de amenazas. Se sacaban medidas de contención, restricciones de acercamiento, pero la situación era muy estresante. Todo el grupo familiar vivía una situación de hostigamiento”, afirmó el abogado Giaquinta.Play

La familia afirmó que desde el episodio ocurrido en 2016, Paula hizo no menos de 30 denuncias por amenazas y hostigamiento de los familiares de los acusados.

De hecho, durante marzo de 2020, la joven fue amenazada por los familiares de los acusados mientras otorgaba una entrevista en vivo al canal de televisión Telefé.

La denuncia de Paula Martínez responde a un episodio vivido el 10 de diciembre de 2016, cuando ella acudió a la fiesta de cumpleaños de una vecina.

”Estaba con mi mamá y mi papá en mi casa, y vino la sobrina de los dueños de la casa de enfrente, con la que jugábamos cuando éramos chicas. Una semana antes del cumpleaños, ella me pidió trabajo, yo era telemarketer en Ford, y le dije que sí, que me dé su currículum. Me dijo que sí y aprovechó para invitarme a la fiesta de cumpleaños”, explicó la propia Martínez años atrás.

Paula comentó que la vecina fue a su casa a insistirle tres veces que fuera al cumpleaños porque en las primeras dos oportunidades ella se había negado, ya que no tenía relación con ese grupo.

” Cuando voy, el primo de ella, uno de los violadores, me dio una bebida que yo creo que ahí estaba la droga. De ahí en adelante empecé a sentirme mal, mareada , se me acerca otro de los violadores, que es el que me habló y me volvió loca toda la noche, y desde ahí recuerdo poco y nada”, contó luego.

Paula contó que luego fue trasladada a una esquina, donde luego los presuntos violadores la subieron a una camioneta Traffic blanca. “Yo recuerdo que eran más de cinco (personas) porque vi sombras y siluetas pero no sé quiénes son. Los únicos que reconozco son los cinco de la foto (que tenía en su mano). En mis recuerdos sé que eran más, pero no sé quiénes son”.

Tres de los acusados, de 29, 30 y 40 años fueron detenidos poco después del hecho, mientras que otros dos fueron apresados recién en 2019: dos policías simularon ser jugadores de fútbol de un torneo de barrio para atrapar a los hasta entonces prófugos en medio de un partido.

En tanto, la familia denuncia que todavía hay un sexto acusado que se encuentra en condición de prófugo.

La causa por la investigación de la muerte de Paula Martínez quedó en manos de la UFI Nº 5, perteneciente al Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela, y quedó caratulada como averiguación de causales de muerte.

En tanto, aún no se sabe qué ocurrirá con el juicio contra los cinco detenidos que, en teoría, su inicio estaba previsto dentro de tres meses.