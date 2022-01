Vecinos de una zona de Concordia advierten que «hace días estamos sin agua y sin luz»

«Hace varios días venimos sin agua, necesitamos soluciones y más en estos tiempos con este calor», explicaron a este medio. Subrayan que «nosotros estamos pagando los impuestos al día» y que «es una cosa imposible vivir así».



Vecinos de una zona de Concordia hicieron público que «hace varios días venimos sin agua, necesitamos soluciones y más en estos tiempos con este calor».

«Nos cansamos de reclamar, somos del barrio nuevo del IAPV, el que está por Boulevard Yuquerí y Moulins», agregaron. Subrayando que el problema afecta incluso «a los vecinos de calle Pública y ruta 4».

Durante este lunes, explicaron que «los tanques de las casas ya no se cargan por falta de abastecimiento al tanque madre: es una vergüenza».



Además, expresaron que «ahora se nos cortó también la luz, no sé puede ni estar». En ese sentido, mencionaron que «se llama a la Cooperativa Eléctrica y no atienden».

«Queremos que nos den una solución, nos cobran fortuna de luz y agua para no contar con un buen servicio», remataron.