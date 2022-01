Renunció una médica del hospital de Nogoyá tras ser agredida durante testeos

La renuncia de la médica fue comunicada por el equipo de salud del propio Hospital San Blas, e informó que el motivo fue “el mal trato que recibió por parte de una vecina de Nogoyá”.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 4 de enero, cuando la doctora Micaela Balbi se encontraba en el servicio de Guardia del nosocomio realizando testeos. En ese momento fue agredida verbalmente por una mujer que reclamaba que se le realizara un hisopado. El ataque provocó que la profesional presentara el miércoles su dimisión.

El equipo de Salud del Hospital San Blas repudió “enérgicamente la agresión verbal y psicológica” que recibió la médica y comunicó que la profesional “presentó la renuncia al servicio de Guardia de nuestra institución por el mal trato que recibió por parte de una vecina de Nogoyá, replicado por algunos medios que alimentan y disfrutan estas malas situaciones”.

“La tensión extrema, el mal humor y los gritos recibidos, fueron la única causante de este gran perjuicio a nuestra institución, ya que el hospital se queda sin una gran profesional que atendía urgencias las 24 horas que estaba en la ciudad”, lamentó el equipo de salud del nosocomio mediante un documento difundido a través de sus redes sociales.

“Simplemente pedimos empatía a estos vecinos agresivos, que son los menos pero se hacen sentir, y colaboración a los replicadores de información subjetiva a la hora de tratar la información”, reclamó además. Y señaló: “Tengan en cuenta que los referentes del personal sanitario no paran de trabajar hace dos años, muchos no tienen vacaciones y, además, cuentan con la poca colaboración de profesionales nacidos en la ciudad y vecinos que no entienden la compleja situación desatada por ellos mismo en las reuniones sociales”.

Respecto a la dinámica de hisopados, remarcó: “Si una persona vacunada con esquema completo no puede hisoparse y tiene síntomas, debe aislarse y esperar en su casa; y si necesita atención médica de urgencia, deberá acercarse al servicio de guardia del hospital, único efector que los recibe en la ciudad. Hacer el test no cambia en nada, porque una persona con síntomas ya se considera positivo. Pero también existen los laboratorios privados, que abonando se los pueden hacer”.

Por último apuntó: “Recordemos que hace dos años se aplaudía a los profesionales de la salud, hoy se los agravia, se los maltrata y hasta se los ningunea en medios radiales con una bajeza propia de una mirada subjetiva, de total ignorancia sobre manejo de salud pública. ¿Que nos pasó en este tiempo?”.