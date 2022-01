El Ente de Carnaval le pidió a la concesionaria de las cantinas que baje los precios

Miguel Guitar, el titular del Ente de Carnaval, contó esta mañana que se le solicitó a la firma que tiene la concesión de las cantinas que revea los precios de las consumiciones, algunas de ellas hasta un 300 por ciento arriba del costo, y los adapte a los bolsillos de un público popular y preponderantemente concordiense que es el que llena las gradas noche a noche y trabaja para que el carnaval sea posible.

“Hoy temprano tuvimos una reunión con la empresa que tiene la concesión de las cantinas. Ellos también estaban preocupados por el reflejo que hubo en las redes sociales respecto a su actuación. Para nosotros tampoco es un tema menor. El Ente de Carnaval decidió poner entradas a un precio muy popular ($ 400 anticipadas/ $ 500 en puerta) para un espectáculo que podría tranquilamente valer el doble. Pusimos una entrada popular porque nuestro carnaval es popular, al que concurre mucha gente de los barrios, que tiene puesta la camiseta de una comparsa y que hace un esfuerzo económico importante para venir con toda la familia para alentar a sus colores o aplaudir a algún familiar que está desfilando en la manga. Me parece que la empresa vino más con una idea estilo “Carnaval de Gualeguaychú” y bueno, los bajamos a tierra”, contó Miguel Guitar.

“Las mayores críticas que hemos recibido han sido los precios de la lata de cerveza ($ 350c/u), el cono de papa fritas ($ 350 c/u) y el agua sin gas y las aguas saborizadas (250 c/u). En esa línea, dijimos que tenemos que ajustar y reconsiderar esos precios porque no podemos tener una segunda noche en este nivel de costos. Una lata de cerveza dentro del corsódromo valía 350 pesos, casi el valor de la entrada. Ellos (por el concesionario) entendieron que esos números son muy fuertes para el público que viene al carnaval. Por supuesto que hay un público que puede pagar esos precios y más, pero nuestro foco está puesto en ese público que llena el 85 por ciento del corsódromo noche a noche y no puede pagar esos precios. Pero al concesionario tampoco le reditúa si la gente viene y no consume. Por otro lado, si nosotros pusiéramos la entrada lo que tiene que valer, vendría menos gente y esa gente consumiría menos porque tendría que gastar más en la entrada. Pero ese no es nuestro objetivo, nuestro afán no es generar un lucro sino el de costear todos los servicios y, si queda algún extra, que sea para reinvertir en el predio como ya hemos hecho”, dijo el titular del ente de Carnaval.

“La reunión no arrancó en los mejores términos, pero se llegó a un entendimiento. La empresa que tiene las cantinas es consciente del run run que se generó entre la gente y nuestro mensaje fue claro.”, aseguró.

Fuente: Diario Junio.