Los argentinos frente a la invasión de Ucrania: de las hambrunas provocadas por Stalin a la guerra desatada por Putin

La Cámara Argentino Ucrania de Comercio e Industria (CAUCI) emitió un documento con motivo de la Invasión del ejército de la Federación Rusa a Ucrania.

El escrito está firmado por el presidente de la entidad, Oleh Jachno, y no sólo se refiere al presente, sino que también ahonda en el pasado del pueblo ucraniano. Muy especialmente, recuerda la muerte de millones de personas por las hambrunas desatadas por Stalin.

Aquí, el documento completo:

Ante el horror y el dolor que provoca la invasión militar de Rusia en Ucrania la Cámara Argentino Ucrania de Comercio e Industria (C.A.U.C.I.) invita al pueblo argentino a repudiar enérgicamente este avasallamiento de una nación soberana y tener en cuenta que:



Corría 1932 y la furia de Stalin era incontenible frente a la resistencia de los agricultores ucranianos a sus ineficientes políticas de colectivización de las granjas. Como represalia, el Kremlin dispuso que el ejército soviético retirara de Ucrania cuanto comestible encontrara, desatando así una hambruna que provocó la muerte de más de 7 millones de ucranianos, aunque la cifra exacta aún se sigue investigando, víctimas del “HOLODOMOR” o muerte por hambre , ordenado por Stalin y llevado a cabo por el ejército soviético. Este acto criminal de la URSS ya fue reconocido por veintidós países con estatus jurídico de “genocidio”.



Luego de la despoblación por muerte o por desplazamiento provocada por esta terrible hambruna, Stalin ordenó el repoblamiento de Ucrania con rusos y ése es el origen de las comunidades rusas implantadas de manera artificial y deliberada en territorio ucraniano, particularmente en las provincias orientales. Ahora, el presidente Putin pretende que estas comunidades de origen ruso, antes que asimilarse a Ucrania, se declaren independientes y pasen a formar parte de la Federación de Rusia. Para ello su primera jugada fue anexar en 2014 la península de Crimea mediante el procedimiento de soliviantar a la población de origen ruso con financiamientos y recursos militares del Kremlin, para que se declare independiente y de inmediato disponer su incorporación a Rusia.



La debilidad militar de Ucrania frente al coloso ruso, las demoras de la Comunidad Económica Europea para aceptar a Ucrania como uno de sus miembros y la indiferencia de Occidente ante la ocupación rusa de Crimea alentaron a Putin a consumar un atropello al derecho internacional y a la integridad soberana de Ucrania avanzando primero sobre las provincias orientales de Luhansk y Donetsk, ricas provincias agrícolas e industriales, y ahora a tomar toda Ucrania.



El argumento del Kremlin basado en la seguridad de Rusia y la necesidad de impedir la incorporación reclamada por Ucrania a la Comunidad Económica Europea y a la OTAN por seguridad es falso y malicioso. Es falso porque la necesidad de Ucrania de incorporarse a la OTAN no responde a un interés ofensivo sino meramente defensivo, pues lo que pretende Ucrania es evitar la ocupación militar de su territorio y su anexión a Rusia. La invasión que el mundo está presenciando confirma que la incorporación a la OTAN es la única manera que tiene Ucrania para sobrevivir como estado democrático e independiente frente al imperialismo ruso.



Por otra parte, la presencia militar de la OTAN en Ucrania no alteraría en absoluto el balance de fuerzas, tal como no lo altera la membresía de la OTAN de otros países fronterizos a Rusia. Claro está que una Ucrania miembro de la OTAN conspirará contra el expansionismo territorial del Kremlin, pues representará un límite a su política de dominación y de sojuzgamiento de cuanto país logre aferrar.



La insensata invasión que está llevando a cabo el Kremlin parece desconocer la fuerza moral y el patriotismo del pueblo ucraniano, que luchará junto a su ejército, hombres y mujeres, jóvenes o viejos, casa por casa, sin rendirse jamás, aunque la invasión logre momentáneamente triunfar. Putin está pues ante la disyuntiva de provocar el segundo genocidio ucraniano y pasar a la historia como un criminal de guerra, junto con todo su estado mayor y los oficiales que participen de la invasión, o dar marcha atrás. Los bombardeos de los últimos días, en particular los ocurridos en la ciudad de Kharkiv, y ahora sobre Kyiv, junto con la utilización de mortíferos elementos explosivos contra la población civil parecen demostrar que, desgraciadamente, se ha elegido la segunda opción.



Invitamos a la ciudadanía argentina y a sus autoridades a sumarse al clamor internacional para pedir al Kremlin que recapacite y recupere la sensatez. Sabemos que la decisión de la invasión no la tomó el pueblo de Rusia, sino su dirigencia en soledad, a la que el ejemplo de una Ucrania democrática y que combate la corrupción le resulta un ejemplo peligroso para sus intereses oligárquicos, pues conspira contra sus privilegios y sus incalculables fortunas.



También invitamos al periodismo y en particular a las organizaciones de derechos humanos a guardar registro de la información que se recibe en este momento, para poder así testimoniar ante la Corte Penal Internacional o ante el Tribunal que en su momento se constituya, para juzgar por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que en este momento se están cometiendo, de los que son prueba cabal los centenares de muertos civiles, muchos de ellos fallecidos dentro de sus propias casas y en refugios improvisados, como así también los cientos de miles de desplazados y refugiados.